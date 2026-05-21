シチズンのブランド横断「LIGHT in BLACK」2026年版、黒と金で描くエコ・ドライブ50周年

シチズン時計は、光発電技術「エコ・ドライブ」誕生50周年を記念したブランド横断コレクション「LIGHT in BLACK」を発表。ブラックを基調にゴールドカラーを差し込んだ全7モデルを、2026年6月4日に数量限定で発売する。また、CMソングとして「ASIAN KUNG-FU GENERATION」の書き下ろし楽曲『Times』を起用した。

今回の「LIGHT in BLACK」は、2015年に初登場したブランド横断企画。「闇の中に差し込む一筋の光」をデザインコンセプトに、ブラックを軸とした外装と、ゴールドカラーのアクセントによって“光”を表現した。今回はエコ・ドライブ誕生50周年に合わせ、初代コレクションの世界観を受け継ぎながら、6ブランド7モデルで展開する。いずれも定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

特徴はシリーズ共通のブラックダイヤル。インクジェット技術を応用した立体的な仕上げを採用し、エコ・ドライブ50周年にちなむ5つのパターンを重ね合わせている。角度の異なるパターンが文字板上に重なり、ブランドごとに異なる“黒”を描き出した。文字板には再生素材も用いている。

シチズン エクシード（CB1147-61E）- 漆黒と金粉蒔絵を重ねた

シチズン エクシード（CB1147-61E）

エクシード「CB1147-61E」のブラック文字板は、金粉蒔絵を思わせる粒子感と、放射状に伸びる光のライン。ケースとブレスレットの素材はチタンで、独自の表面硬化技術「デュラテクトDLC」によるブラックと、「デュラテクトアンバーイエロー」のゴールドカラーを組み合わせた。静かな黒を基調に、ベゼルやケースラインに沿って光が差し込むような多彩な表情を表現している。

ケース／ブレスレット素材：チタン

ケースサイズ：径38.0mm×厚さ7.0mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

防水性能：日常生活用防水

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H147」

駆動時間：フル充電時約2年可動（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）、JIS1種耐磁

価格：22万円

限定数：500本

シチズン アテッサ（CC4078-51E）- サファイアベゼルが夜景のような表情を見せる

シチズン アテッサ（CC4078-51E）

GPS衛星電波時計のアテッサ「CC4078-51E」は、ブラックチタンのケースにアンバーイエローを差し込み、都市表記を刻んだサファイアベゼルを組み合わせたモデルだ。漆黒のケースと透明感あるベゼルの対比は、ゴールドカラーのラインが夜景を思わせるアクセントとして機能。ブラックの中にベゼル外周から光が浮かび上がる。

ケース／ブレスレット素材：チタン

ケースサイズ：径44.6mm×厚さ15.4mm（設計値）

風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング）

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー F950」

駆動時間：フル充電時約5年可動（パワーセーブ作動時）

おもな機能：GPS衛星電波受信（位置情報・時刻情報）、39時差のワールドタイム（サマータイム対応）、デュアルタイム表示、クロノグラフ（1/20秒・24時間）、アラーム、パーペチュアルカレンダー、JIS1種耐磁

価格：36万3,000円

限定数：世界限定1,900本

シチズン アテッサ（AT8384-58E）- ブラックとゴールドの強いコントラスト

シチズン アテッサ（AT8384-58E）

アテッサ「AT8384-58E」は、ブラックとゴールドカラーのコントラストをより前面へ押し出したモデル。ケースやブレスレットのブラックに対し、ベゼルやプッシュボタン、インデックス周辺へアンバーイエローを配置。クロノグラフらしいスポーティな印象に加えて、インダイヤルの小針をブラックにするなどして、華やかさと落ち着きをうまくまとめている。

ケース／ブレスレット素材：チタン

ケースサイズ：径42.0mm×厚さ10.8mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H800」

駆動時間：フル充電時約10カ月可動（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、クロノグラフ（1/20秒・60分計）、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）、JIS1種耐磁

価格：18万7,000円

限定数：世界限定2,200本

シチズン プロマスター（BN0264-53E）- 深海に差し込む光を表現

シチズン プロマスター（BN0264-53E）

プロマスターの「BN0264-53E」は、ダイバーズウオッチらしい力強さが目を引く。ブラックダイヤルに金色のラメを散りばめ、ゴールドカラーの回転ベゼルという組み合わせ。暗い海中へ差し込む光を思わせ、今回のシリーズの中でも視覚的なコントラストが強い1本だ。ブラックを基調としたケースとブレスレットに対し、ベゼル外周のゴールドカラーが輪郭を際立たせている。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径40.6mm×厚さ11.7mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：200m潜水用防水

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー E168」

駆動時間：フル充電時約6カ月可動

おもな機能：逆回転防止ベゼル、ねじロックりゅうず、JIS1種耐磁

価格：8万9,100円

限定数：世界限定6,700本

シチズンコレクション（AT2576-68E）- スポーティな機能美を黒で引き締めた

シチズンコレクションの「AT2576-68E」は比較的カジュアルなクロノグラフだ。ブラックダイヤルに5つのパターンを重ねつつ、ガラス外周にはゴールドカラーのリングを配置。ブラックのケースとブレスレットに、ベゼル外周のゴールドカラーが全体を引き締めている。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径42.0mm×厚さ10.5mm（設計値）

風防：サファイアガラス

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H504」

駆動時間：フル充電時約5カ月可動

おもな機能：クロノグラフ（1/1秒・60分計）

価格：6万6,000円

限定数：世界限定6,000本

シチズン クロスシー（ES9495-59E）- 黒を主体にしたモダンな表情

シチズン クロスシー（ES9495-59E）

クロスシーの「ES9495-59E」は、ブラックダイヤルにラボグロウン・ダイヤモンドを散りばめたモデルだ。シャープなケースラインとブラックの組み合わせによって、キリッとした雰囲気をまとう。控えめなゴールドカラーのアクセントとラボグロウン・ダイヤモンドが華やかさを添える。

ケース／ブレスレット素材：チタン

ケースサイズ：径27.0mm×厚さ8.2mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：5気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H060」

駆動時間：フル充電時3年可動（パワーセーブ作動時）

おもな機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）、JIS1種耐磁

価格：13万2,000円

限定数：世界限定1,200本

シチズン エル（EW5636-55E）- ジュエリーウオッチの仕立て

シチズン エル（EW5636-55E）

ブラック文字板の上に1ポイントのダイヤモンドを配置し、りゅうずにはブルーの装飾。細身のケースラインと柔らかいゴールドカラーによって、軽やかな表情を見せる。インデックスは暗闇の中に差し込む光を表現し、ブルーのアクセントは地球の美しさとシチズン エルの象徴としている。