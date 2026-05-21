都内23区中古マンションの約5戸に1戸が億ション化、港区・千代田区・中央区では約半数に

LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は5月19日、「東京23区 中古億ション率 調査」を発表した。

東京23区 中古億ション率

LIFULL HOME'Sに掲載された東京23区の中古マンションのうち、1億円を超える「中古億ション」の割合は、2015年は1.0%、2020年は3.4%であったが、2025年には18.8%まで上昇した。流通する中古マンションの約5戸に1戸が億ションとなっている。

億ション掲載割合に応じて区ごとに色づけしたヒートマップを見ると、「港区」(58.6%)、「千代田区」(53.8%)、「中央区」(49.6%)が多く、都心3区では中古マンションの約半数が億ションとなっていることがわかった。

東京23区 中古億ション率(2025年)

2020年から、港区では+36.6%、千代田区では＋33.9%、中央区では+43.4％と、30%以上割合が増加している。

東京23区 中古億ション率

LIFULL HOME'S総研の副所長を務めるチーフアナリストの中山 登志朗氏によると、円安による資材価格の高騰や人件費上昇、地価上昇に加え、中東情勢の長期化による「ナフサショック」懸念などを背景に、東京23区の新築マンション供給減と価格高騰が中古マンションにも影響しているとのこと。新築マンションは資材調達などの影響から引き渡し時期が不透明化しているが、中古マンションは比較的早期に入居・活用できる点が強み。物件数も豊富で、立地や築年数など選択肢の幅が広いことから、需要が高まっているとしている。