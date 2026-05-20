世界限定50本、A.ランゲ&ゾーネが“ハニーゴールド”の新作「カバレット」を発表

A.ランゲ&ゾーネは、ブランドを象徴するレクタンギュラーウォッチ「カバレット」の新作として、「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」を世界限定50本で発表した。

カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド

新作では、A.ランゲ&ゾーネ独自素材の「ハニーゴールド750」をケースとダイヤルの両方に採用。ブラックロディウム仕上げの文字板に、レリーフエングレービングによる立体的な装飾を施した。

ダイヤルはメインダイヤルと2つのサブダイヤルで構成。6時位置には、ストップセコンド機構付きトゥールビヨンを配置した。上部ブリッジやケージには、鏡面のような輝きと黒い反射を生み出す「ブラックポリッシュ」仕上げを施した。

搭載ムーブメントは、手巻きキャリバー「L042.1」。ツインバレル構造により約120時間のパワーリザーブを実現した。ケースバックはシースルー仕様で、洋銀製4分の3プレートや手彫りエングレービングなど、A.ランゲ&ゾーネらしい仕上げを鑑賞できる。

かなり“静かな迫力”を持った一本という印象だ。

レクタンギュラーケースにグレー系ダイヤルを組み合わせながら、ハニーゴールド特有の柔らかな金色が加わることで、一般的なピンクゴールドとも異なる落ち着いた高級感を生み出している。6時位置のトゥールビヨンは大胆に開口されている一方、全体のレイアウトは左右対称に近く整理されており、複雑機構を搭載しながらも端正な雰囲気を維持。ブラックポリッシュ仕上げのブリッジも含め、光の反射による陰影がかなり印象的なモデルに仕上がっている。

カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド

ケースサイズ：29.5×39.2mm／厚さ10.3mm

ケース素材：ハニーゴールド750

ストラップ：ダークブラウン アリゲーターベルト

ムーブメント：手巻き キャリバーL042.1

パワーリザーブ：約120時間

ケースバック：サファイアクリスタル