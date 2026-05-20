ティソ、イタリア自転車ブランド・ピナレロと初コラボ! “ロードバイク感”あふれるスペシャルエディション

ティソは、イタリアの高性能自転車ブランド「ピナレロ」との初コラボレーションモデル「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」を発売した。

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ティソ ピナレロ スペシャルエディション

「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」は、自転車競技における性能美と、スイス時計製造の精密技術を融合したモデル。42mmのフォージドカーボン製ケースを採用し、軽量性と高い耐久性を両立した。

一般的なスポーツウォッチというより、“ロードバイクの機材感”をかなり強く意識したデザインに仕上げられている。特にフォージドカーボン製ケースは、一般的なステンレスケースとは異なる独特のマーブル模様が浮かび、ハイエンド自転車のカーボンフレームを思わせる質感を演出している。

ケースデザインでは、ピナレロの「ForkFlap」デザインから着想を得て、リューズを10時位置に配置。左右非対称のシルエットが特徴となっている。

文字盤には、アスファルト路面をイメージしたグレイン仕上げを採用。ブラックニッケル仕上げのインデックスや、ピナレロのブランドカラー「ボレアリス」を取り入れた秒針がスポーティな印象を与える。

ムーブメントには、COSC認定クロノメーター仕様の自動巻き「Powermatic 80」を搭載。ニヴァクロン製ヒゲゼンマイを採用し、磁場や温度変化への耐性を高めた。

ストラップは、インターチェンジャブルシステムによる交換式を採用。スポーティなテクニカルストラップに加え、イタリア製ハンドメイドレザーストラップも付属する。

専用ボックスには、ピナレロのデザインスケッチを取り入れ、コレクターズ仕様に仕上げた。

専用ボックス







ティソ ピナレロ スペシャルエディション