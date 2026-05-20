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ティソ、イタリア自転車ブランド・ピナレロと初コラボ! “ロードバイク感”あふれるスペシャルエディション

MAY. 20, 2026 17:00
Text : PREMIUM編集部
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ティソは、イタリアの高性能自転車ブランド「ピナレロ」との初コラボレーションモデル「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」を発売した。

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  • ティソ ピナレロ スペシャルエディション

    ティソ ピナレロ スペシャルエディション

「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」は、自転車競技における性能美と、スイス時計製造の精密技術を融合したモデル。42mmのフォージドカーボン製ケースを採用し、軽量性と高い耐久性を両立した。

一般的なスポーツウォッチというより、“ロードバイクの機材感”をかなり強く意識したデザインに仕上げられている。特にフォージドカーボン製ケースは、一般的なステンレスケースとは異なる独特のマーブル模様が浮かび、ハイエンド自転車のカーボンフレームを思わせる質感を演出している。

ケースデザインでは、ピナレロの「ForkFlap」デザインから着想を得て、リューズを10時位置に配置。左右非対称のシルエットが特徴となっている。

文字盤には、アスファルト路面をイメージしたグレイン仕上げを採用。ブラックニッケル仕上げのインデックスや、ピナレロのブランドカラー「ボレアリス」を取り入れた秒針がスポーティな印象を与える。

ムーブメントには、COSC認定クロノメーター仕様の自動巻き「Powermatic 80」を搭載。ニヴァクロン製ヒゲゼンマイを採用し、磁場や温度変化への耐性を高めた。

ストラップは、インターチェンジャブルシステムによる交換式を採用。スポーティなテクニカルストラップに加え、イタリア製ハンドメイドレザーストラップも付属する。

専用ボックスには、ピナレロのデザインスケッチを取り入れ、コレクターズ仕様に仕上げた。

  • 専用ボックス

    専用ボックス

ティソ ピナレロ スペシャルエディション

  • 品番：T162.408.97.061.00
  • 価格：24万7,500円
  • ケースサイズ：42mm
  • ケース素材：フォージドカーボン
  • 防水性能：10気圧（100m）防水
  • ムーブメント：自動巻き C07.611（Powermatic 80）
  • パワーリザーブ：約80時間
  • 風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • ストラップ：交換式クイックリリース仕様、イタリア製ハンドメイドレザーストラップ
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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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