「竹鶴ピュアモルト」30周年へ新シリーズ始動。限定ボトル「エッセンシャルズ」の味わいとは

アサヒビールは6月16日から「竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ」シリーズの第1弾となる『竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026』を数量限定で販売する。参考小売価格は2万7,500円。

竹鶴ピュアモルトとは？

「竹鶴ピュアモルト」は、創業者・竹鶴政孝の名を冠した2000年に誕生したブランド。華やかでフルーティーな香り、滑らかで艶やかな口当たり、重厚なモルトの甘みとコク、やわらかく続く余韻が特徴となっている。

「竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ」シリーズでは、2030年に迎える「竹鶴ピュアモルト」ブランド発売30周年を見据え、2026年から2030年までの5年間にわたり毎年数量限定商品を発売していく。ニッカウヰスキーの織田大原希美氏は「毎年異なるテーマを掲げ、ブランドの魅力をお客さまにお届けします」と意気込む。

第1弾『竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026』では、創業の地である北海道 余市蒸溜所でウイスキー製造を始めた当初から継承されてきた石炭直火蒸溜に着目。2000年に仕込んだ余市蒸溜所の長期熟成原酒と、仙台 宮城峡蒸溜所の長期熟成原酒を一部使用した。ニッカウヰスキーの井関潤治氏は「竹鶴ピュアモルトらしい繊細な飲み心地はそのままに、石炭直火蒸溜由来の香ばしさ、深みのある味わいをより際立たせました」と紹介する。

『竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026』は、日本と海外で計2万本（日本：1万本、海外：1万本）の数量限定発売を予定している。

『竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026』（左。瓶700ml、アルコール分43%）

井関氏は「宮城峡蒸溜所の原酒は、シルキーでエレガントで飲み心地が良いことで評判です。そちらを主体に使いつつも、モルティで力強い余市蒸溜所の石炭直火蒸溜ならではの香ばしさも感じられる仕立てにしています」と紹介する。

ニッカウヰスキー ブレンダー室 チーフブレンダーの井関潤治氏（左）と、ニッカウヰスキー マーケティング部 ブランドマネージャーの織田大原希美氏（右）

では、気になるその味わいは？井関氏は次のように解説する。「通常の竹鶴ピュアモルトであれば、りんご、あんずのようなフレッシュで甘酸っぱい果実香＋トーストやバニラのような甘くやわらかい樽香がし、味わいも軽快でありながらしっかりしたモルトの厚み、ピートのコクが感じられるでしょう。そして最後にビターチョコのようなほろ苦い余韻がほどよく続きます。これに対してエッセンシャルズ 2026では、まずクッキーのような香ばしさ、爽やかな果実香、アプリコットジャムのような甘酸っぱさをポップに感じてもらえたら。味わいはしっかりしたモルトの甘さ、ピートのコク、オランジェットのようなビタースイートがバランスよく調和しています。後味は、モルトの甘さが穏やかなピート香と樽のほろ苦さをともなって、心地よく続いていきます」。

テイスティングを繰り返し、最後の最後まで味わいを微調整したと話す井関氏。余市らしい「口の中に煙が広がるような」ハードな原酒を、うまいバランスでエッセンシャルズ 2026に溶け込ませました、と胸を張った。

織田大原氏は「本年から5年間にわたり、竹鶴ピュアモルトという大きな額縁の中でどういった絵を描けるだろうか、という新しい試みが始まります。ブレンダーの協力を得て、竹鶴ピュアモルトのタイムレスな（古びない）魅力を伝えていけたらと思います」とまとめている。