「絶対に誰かは見ている」ザ・パンチとトットが魅せる“おじさんの輝き”

結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026」(5月16日(土)18:30～23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第4試合で激突するザ・パンチとトットはどのような心境なのか。

ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。

2年ぶりにグランプリファイナルへと駒を進めるザ・パンチ

――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。

ノーパンチ松尾：大先輩が相手だったので、結構緊張もしました。もちろん、嬉しいんですけど、ホッとしているがちょっと強いような気はしますね。

ノーパンチ松尾さん

パンチ浜崎：僕はもうまっすぐ幸せが爆発しています。もう最高。さっきも考えるよりも前に「最高！」って声に出していました。幸せ者です。

――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？

ノーパンチ松尾：正直、今まではそんなに特別な準備はしていなくて、いつも劇場でやっているネタをそのままやるイメージでした。でも、今回は結構いじくりましたね。2週間前ぐらいにツーナッカンと対戦して勝つことはできましたが、「ちょっとこれ違うんじゃないか」ということで、結構作り変えたりしました。

――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。

パンチ浜崎：THE SECONDを見たら、続けていたらいいことがあった人たちを見ることになります。8組ともファイナリストになった時点で、多分そうだと思うんです。その人たちは汗かいているおじさんですが、辞めずに続けてきた良さみたいのが響いたら嬉しいですよね。

ノーパンチ松尾：ただ、絶対に続けた方がいいわけじゃないですから。たまたまTHE SECONDという大会は、続けてきたからいいことがあったおじさんしか出てこないのであれなんですけど、別に選考会ではそうじゃないおじさんもいっぱい出ています。だから、一概には言えないですけど、僕らはたまたまバカみたいな顔をして続けていたらいいことあったよという感じですね。

パンチ浜崎：若手の輝きよりは、まっすぐは成功してないおじさんの輝きの方が、仕事で苦労した人には響くかもしれないんで、ぜひ見てほしいですね。

――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？

ノーパンチ松尾：2年前にはじめてグランプリファイナルに出た時に、舞台に出る前に僕らが喋っているVTR が流れました。その時に僕が「俺たちは一回死んだんだ」と言って、それから漫才始まったんですよ。本当にそうだと思っていて、マジでTHE SECONDがなかったらやばかったなって思う夜は結構ありますね。

パンチ浜崎：命の恩人ですね。THE SECONDがあったからなんとかなっていると感じる時もあります。僕らにとってまさにセカンドチャンス、M-1(グランプリ)の続きという感じなので、本当に作ってくださってありがたいです。

――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。

ノーパンチ松尾：優勝したいのはもちろんですが、とにかく盛り上げてやろうっていう感じがあります。元気なおじさんがはしゃいでいる姿を見ていただけたらと思いますね。

パンチ浜崎：忘れ物を取りに行かなきゃいけないなと。

ノーパンチ松尾：ダサいんだよ、ダサい。何回聞いた？そのセリフ。

パンチ浜崎：あとは優勝だけ経験してないんで、絶対に、優勝しようね。

ノーパンチ松尾：え？女子バレー部？中学生の女子なの？

パンチ浜崎：「絶対に優勝しようね」って言ったら、「おー」って言うと思った。

ノーパンチ松尾：言わないよ。俺ブルマ履いてないから。ショートカットの女の子じゃないのよ、髪の短いおじさんなんだから。お願いだからやめて〜。