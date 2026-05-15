「何でも腐らずやってきた」シャンプーハットと、人生を賭けたTHE SECONDに挑むリニアの覚悟

結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026」(5月16日(土)18:30～23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。

グランプリファイナル第3試合では、シャンプーハットとリニアが激突する。運命の一戦を前に、ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。

ふんどしを締め直して漫才と向き合い直したシャンプーハット

――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。

てつじ：ただただ嬉しいです。大阪ではいろんなテレビ局の人や作家さんに「シャンプーハットおもろい」と思ってもらって、ずっと使っていただいているので、その答え合わせというか、「シャンプーハットってやっぱおもろかってんな」と言われる大会にしたいと思います。

てつじさん

恋さん：もちろん勝てると思って来ているんですけど、なかなかしんどい 2戦でしたね。もうほんまに一段落です。

――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？

てつじ：6分半だけは過ぎんようにというのは、ずっと思ってきました。

恋さん：初戦の時は初戦のネタを劇場で下ろして。1回勝ってからは今回のネタの一言一句を、ずっと詰めてきました。今日の本番は今までで一番短く収まりましたね。

てつじ：本当にテンポもよかったですね。やっぱり、ウケるとそこをもっと広げようかなと思うんですが、そこをこらえるとか。今日も一瞬あれ言おうかなと思ったけど、ぐっとこらえました。

恋さん：でも、最後に時計を見たら、多分こらえんくてももうちょっとだけならいけましたね。

――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。

てつじ：やっぱり何でも腐らずやることですね。誰か絶対に必要としてくれてる人がいてるんで。それは人数じゃなくて、その思いの強さやと思います。だから、腐らずやってください。絶対に誰かは見てる。

恋さん：我々も今回報われただけで、報われてない人の方が多いですからね。でも、負けてきた 3年もそれはそれで楽しかったし、そこで生まれた縁もあるから全くの無駄はない。目標と違うところに行っちゃったりはするけど、その動きをやめてしまったら本当に報われないんで、動き続ける方がいいんじゃないですか。

――お2人にとって THE SECOND はどのような大会になりますか？

てつじ：勝ちたい負けたいじゃなくて、あらためて自分を見つめ直させてもらえるいい大会やなと思う。今までは外に向けて自分がどう思われたいみたいなことを考えていましたが、THE SECOND は自分を見つめる大会やという意識が強いですね。

恋さん：ありがたいですね。我々は参加したくてもできる大会がなかったので、そういう意味ではもうめっちゃ楽しいのと、この大会のおかげで漫才への向き合い方でもう一回ふんどしを締め直したところがあります。普段やったらもう慣れすぎてネタ合わせもせずに漫才をやるんですよ。それを、「よう考えたら、あのくだりいらんのよ」とか言って、ほんまに一言一句詰めていく作業は新鮮でしたね。

てつじ：あれ、同じことずっと言ってるよなとかね。見てる方は、それが楽しかったりもするんでしょうけど。

恋さん：そういう意味では、THE SECONDは我々を進化させてくれた大会だと思っています。

――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。

てつじ：せっかく全国で漫才できるので、1本でも多くしたいですね。それで、合計を3本にできた時には、いい結果が待っているんやろなと思っています。

恋さん：風水の本を読んだら、リビングの南東に観葉植物のパキラを置いたらいいって書いてあったから、パキラを置いて本番まで枯らさないように水をあげようと思います。