「自分らの漫才成長してるやん」ヤングと、“最高位の漫才バトル”に臨む金属バットの思い

結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026」(5月16日(土)18:30～23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第1試合では金属バットとヤングが激突する。

運命の一戦を前に、ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。

4年連続のグランプリファイナル進出を決めた金属バットは脅されて出場?

――グランプリファイナル進出おめでとうございます！ノックアウトステージを終えられた率直な感想を教えてください。

友保：早く酒が飲みたいですね。風邪を引いて、もう2週間飲んでないので楽しみですわ。ちょっと治りが遅かったですけど、今日を万全な状態で迎えられてラッキーでした。

小林：率直な感想ですか？今は陽が沈むまでには帰りたいと思っています。

――ノックアウトステージに向けて、特別な準備はされましたか？

友保：それはもちろん。俺はもうベスト32(に選ばれた時)から毎日山に登って、ボロボロのお地蔵さんを拝んでいました。

友保さん

小林：ご先祖さまを頭に浮かべていました。今日も、「小林家、頑張ってくるぞ」と言ってからきました。

――マイナビニュースの読者からは、「仕事でつらいことがあった」「報われないことが結構多い」という声も聞かれます。ぜひ、お2人からアドバイスをお願いします。

友保：俺ら全然働いてないですよ。そんな立派に働いている人に言えることなんて何もないですよ。俺らはだいぶゴミですよ。だから、言えることなんて何もないです。働いているだけ、皆さん大したもんですよ。

小林：僕もほぼ経験はないですが、 社会人として1年ぐらいは働いていました。でも、嫌なことがあったらガンガン転職していいと思います。

友保：こんな楽な仕事はないですからね。だから、ほんまにちゃんと働いている人に言えることが何もない。本当に皆さん立派ですわ。何も言えねえ。

小林：今日も実働時間は多分15分ぐらいなんで。だから、僕らは全然働いていないです。

――お2人にとってTHE SECONDはどのような大会になりますか？

友保：何でしょう。年一単価を上げるというか、吉本内の単価を上げるチャンスですかね。

小林：全お笑いの賞レースで最高位の戦いやと思っています。

友保：そんなことないやろ。今の子らはM-1(グランプリ)も見てないから、THE SECONDなんて誰も見んし、この大会のこと誰も知らんねん。ほんまのお笑い好きしか見てないねん。

THE SECONDを「ほんまのお笑い好きしか見ていない」と力説した友保さん

――今回のTHE SECONDにはどちらから出場しようという話になったんですか？

小林：囲碁将棋の文田(大介)さんからですね。

友保：脅されたんですよ。北海道で営業が一緒の時に囲まれて、「お前、THE SECOND出るよな？」って。あの人、身長250cmあるでしょ。あんなめちゃくちゃでかい人が目の前に来られたら、やっぱノーなんか言えないです。

小林：訴えるか悩んだぐらいです。

友保：でも、訴えられへんねんな。ドアがちょっと開いてんねん。だから、あれでは監禁にはならへんのよな。

小林さん

小林：弁護士さんにも相談したんですけど、これではちょっと不利ですねって言われて。

友保：やっぱり囲碁将棋さんは、そこが賢いねんな。

――グランプリファイナルへの意気込みをぜひお伺いさせてください。

友保：とにかくみんな見てください。本当にこの大会は誰も見てないんで。よかったら本当に見てください。ほんで、CMをいっぱい見てください。ようさん見てもらわな、この大会がなくなる可能性が高いんで。

小林：CMの方が重要や。

友保：CMのつなぎに漫才するんで。よかったらCMをよく見て、ノンアルの酒をいっぱい買ってください。

小林：「#セカンドで見た」「#CMよかった」をSNSで拡散や。

友保：「#CM最高！」ぐらいな。やないとなくなっちゃうから、この大会。だいぶ下の方やで。今、R-1(グランプリ)と一緒ぐらいや。

小林：知名度やとR-1やな。そんな最高位の漫才バトル、ぜひご覧ください。