デキるビジネスマンはここで差がつく! 出張で得するビジホ選びを旅ライターが解説

ビジネスパーソンにとって大切な、出張時のホテル選び。快適な滞在は気持ちをととのえ、仕事のパフォーマンスを高めてくれる。そして出張とはいえ、お得感やちょっとした楽しみがあると気分も上がるだろう。

今回は旅ライターの筆者がビジネスホテルを最大限に活用できる、おすすめの選び方を紹介。ホテルを選ぶ際に知っておきたいポイントをQ&A形式で回答していく。

Q1.予算が限られている中でも、ビジネスホテルを快適に滞在するために、予約時にチェックすべき項目とは?

A.ビジネスマンなら「立地」と「客室デスク」はチェック必須!

出張は「1万円以下」「1万5千円以下」など、各社で上限が決まっているもの。その予算内で、何よりビジネスパーソンがビジネスホテル選びで重要視するのは「立地」だろう。

オンライン旅行会社で「東京駅周辺」や「梅田駅周辺」と検索する人もいると思うが、その旅行会社が取り扱っていないホテルはヒットせず、行ってみたら「このホテルの方が近かった!」ということもある。

その時に役立つのが、やはり「Google マップ」。訪問先を検索し、そのエリアで「ホテル」と検索すると宿泊費とともに宿泊施設が表示されるので、予算内のホテルを立地とともに検討できる。訪問先の近くであれば、ギリギリまで睡眠時間も確保でき、快適な出張となるだろう。

また、「客室のデスク」は仕事をする上で必要不可欠。ホテルによっては「コンセントが遠くて仕事がやりづらい」「デスクが低すぎる」という経験がある人もいるはず。できれば口コミや写真などをチェックして、快適そうなホテルを選ぶのがベストだが、ちょっと面倒な時は「新しいホテル」を選ぶのがイチ押しだ。

近年オープンしているビジネスホテルの多くは、デスク周りの設計が考えられていて、コンセントやUSB Type-AだけではなくUSB Type-Cまで対応しているホテルもある。

Q2.ホテルのポイントプログラムは本当にお得? 最もコスパが良いポイントプログラムは?

A.高頻度で出張する人は「アパホテル」、出張はたまに行く程度なら「スーパーホテル」がオススメ

ホテルのポイントプラグラムは、頻繁に同じホテルチェーンに宿泊できる出張者にとっては、かなりのメリットだ。ポイント還元率が最大15%(条件あり)となる「アパホテル」は、特に魅力的。アパ会員制度の上位ランク「エグゼクティブ」になるために年間20泊以上を目指す「アパ修行」を行っている人もいるほど、出張族に支持されている。

一方で「出張は年間5回くらい」「シンプルなポイントプログラムが好き」という人は「スーパーホテル」が使いやすい。スーパーホテルは宿泊料金に関わらず1泊500ポイントが貯まり、1,000ポイントから現金キャッシュバックできる。貯まったポイントは宿泊費にあてるのではなく、現金キャッシュバックというのも嬉しい。

ただ、上記はともに「公式サイト」や「公式アプリ」からの予約の場合。じゃらんnetや楽天トラベルなどオンライン旅行会社はそれぞれにポイントが貯まったり、クーポンを配布したりと、お得感がある。決まった場所・ホテルに泊まれる出張者はホテルの自社サイトからの予約、出張先やホテルがその時々によって変わる人はオンライン旅行会社から予約し、ポイントを貯めた方がお得になるだろう。

Q3.同じ料金でも満足度が大きく変わる「ホテル選び」や「部屋選び」のコツは?

A.ホテルの「新しさ」と「無料サービス」は快適なホテルステイの鍵

立地も良く、同一の料金で2つ以上のホテルを比較する場合、「新しさ」と「無料サービス」に注目してほしい。「新しさ」は、先ほど紹介したように近年オープンしているホテルに加えて、リニューアルしているホテルも含まれる。特に水回りが改装され、新しいベッドが導入されているとやはり快適度がUPする。

無料サービスや無料で利用できる施設は、各社が力を入れているのでチェックしたいポイント。有名なのはドーミインの「夜鳴きそば」・「大浴場&サウナ」、コンフォートホテル・東横イン・スーパーホテルの「朝食無料」など(施設によりサービスが異なる場合あり)。そのほか各ホテルでさまざまなサービスが展開されており、近年トレンドとなっているのは「ラウンジサービス」。「ホテルインターゲート大阪 梅田」などは、時間に限りがあるものの、無料でアルコールを提供している。

出張においてホテル選びはこだわるけれど、その中の「部屋選び」に関しては、筆者はそこまでこだわらないようにしている。例えば「高階層指定」だと景色がきれいそうだが、前の建物で視界が邪魔されてしまったり、エレベーターが来なくて時間をロスしたりしたこともあった。予算の範囲内で一番良い部屋を予約しつつ、どの部屋になるかは運任せで、労力を費やしすぎないのも大切だと考える。

実際に泊まってよかったビジネスホテルは?

出張時のホテル選びはあくまでも仕事のためだけれど、ちょっと心が浮き立つようなホテルだと嬉しい。筆者が昨年泊まり、まるで海外のようで楽しさを感じたホテルが「ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋」だ。

ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋にて



世界的なIHGホテルズ&リゾーツの一つで訪日外国人にも選ばれており、海外に来た気分になる。そして朝食が無料で、朝食のテイクアウトができる「Grab&Go」サービスを提供しているのが珍しいポイント。2026年7月には国内2軒目のホリデイ・イン エクスプレスとして「ホリデイ・イン エクスプレス札幌すすきの」がオープン予定なので、こちらも注目している。

また、筆者が出張先にあったら選んでいるビジネスホテルが「スーパーホテルPremier」。

スーパーホテルPremier池袋天然温泉にて

ウェルカムバーとしてアルコールを無料で提供しているのだが、夕方から夜20:00、21:00頃までのため、仕事終わりのちょうど良い時間で楽しむことができる(時間帯やサービス内容は各施設による)。選べる枕、オーガニック認証の「ダマスクバラ花水」配合のスキンケア、上下に分かれた「超ぐっすりパジャマ」など、快適な滞在のために考えられた無料サービスもありがたい。スーパーホテルPremierは東京・大阪・福岡など各地にあり、2026年8月には「スーパーホテルPremier千歳天然温泉」が開業予定だ。













各ビジネスホテルの無料サービスとポイントプログラム一覧