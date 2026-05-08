健康診断で「異常なし」でも油断できない――見逃されやすい大腸がんのリスクとは

毎年健康診断を受けているから大丈夫、と思っていませんか。実は便潜血検査が陰性でも大腸がんが隠れている可能性があります。さらに「健康的なつもり」の食習慣が、腸に知らず知らず負担をかけている場合もあります。

今回のテーマは、「健康診断の限界と見直すべき食習慣」です。

「便検査で陰性＝がんなし」ではない

中路先生は、健康診断の便潜血検査は出血の有無を調べるスクリーニング検査であるため、出血を伴わない大腸がんは見逃されることがあると説明します。そのため、「検査が陰性だったから、がんは絶対にない」とは言い切れません。便の色や太さの変化、長引く腹部の張りは、体からのサインである可能性があります。

40歳を超えたら、少なくとも一度は大腸内視鏡検査を受けることが勧められます。内視鏡検査では、がんになる前のポリープを見つけて切除できるため、真の意味での早期発見につながります。

「健康的なつもり」の習慣が腸を傷める

中路先生によると、「野菜や穀物を避ける」「朝食を抜く」「食物繊維の少ない高たんぱく食に偏る」といった食習慣は、腸内細菌のバランスを乱し、慢性炎症やポリープの発生につながることがあります。

また、「野菜はサプリで十分」「水分を多く取れば便秘は改善する」といった考え方も見直したいポイントです。腸が求めているのは、食物繊維や発酵食品を通じた無理のない腸内環境の調整です。色の豊かな食材を偏りなく取り入れることが、腸の健康を守る基本になります。

中路 幸之助（なかじ こうのすけ） 1991年、兵庫医科大学卒業。兵庫医科大学、獨協医科大学での勤務を経て、1998年に医療法人協和会に入職。2003年より現在まで、医療法人愛晋会 中江病院 内視鏡治療センターにて臨床に従事。専門はカプセル内視鏡・消化器内視鏡・消化器病。学会活動および論文執筆にも積極的に取り組んでいる。【資格・役職】日本内科学会 総合内科専門医・指導医／日本消化器病学会 専門医・指導医・学会評議員／日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医・学術評議員／日本消化管学会 代議員・近畿支部幹事／日本カプセル内視鏡学会 認定医・指導医・代議員／米国内科学会（ACP）上席会員（Fellow）

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