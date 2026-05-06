認知率トップはライオンズマンション、“信頼できる”マンションブランドの1位は？

不動産投資プラットフォームの開発・運営を行うPropallyは、会社員等の分譲マンションイメージ調査の結果を4月28日に発表した。調査は2025年10月21日～2026年4月20日の期間、日本全国の20歳～59歳の会社員等を対象に行われ、各ブランドごとに454名～559名の回答が集まった。

認知率について

はじめに、認知率について具体的な数値を見ると、認知の割合が最も高かったのは「ライオンズマンション」で58.3%だった。次いで「グランドメゾン」が39.6%、「プラウド」が33.7%、「クリオ」が31.7%、「クレヴィア」が31.1%で続いている。

過半数の割合を獲得してトップとなった「ライオンズマンション」は、他のブランドを大きく引き離す結果に。長年にわたり全国で供給されてきた定番ブランドとして、広く名前が知られていることがわかった。

「信頼・信用」のイメージについては、「ブランズ」が68.0%で最も高く、これに「バウス」が67.5%で続いている。また、「ザ・パークハウス」が61.7%、「ブリリア」が58.9%、「サーパス」が58.4%となった。

トップの「ブランズ」と2位の「バウス」が0.5ポイントの僅差で並び、ともに7割近い高い割合を獲得。分譲マンションの購入には大きな決断が求められるが、特にこれらのブランドが「信頼できる」という強いイメージを持たれていることがうかがえる。

「唯一無二」のイメージが当てはまると回答した割合は、「リビオ」が63.9%で最も高く、「プレミスト」が61.1%、「ブランズ」が60.8%と続いている。また、「クレストフォルム」が56.7%、「アルファステイツ」が55.7%となった。

トップの「リビオ」をはじめ、「プレミスト」や「ブランズ」が6割を超えるという結果。近年の住まい選びでは、自分らしいライフスタイルが重視されることもあるが、これらのブランドが提案する独自のコンセプトが、多くの人にしっかりと認識されていることがわかった。

また、「コスパ・経済的」のイメージが当てはまると回答した割合は、「アルファステイツ」が60.8%で最も高いという結果になった。これに、「リビオ」が59.8%、「クレストフォルム」が57.6%、「プレミスト」が55.7%、「バウス」が54.0%と続いている。

トップとなった「アルファステイツ」は、主に地方都市を中心に広く展開しているブランド。それぞれの地域に根ざしたマンションづくりが、経済的で堅実なイメージに結びついていると考えられる。