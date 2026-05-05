最後は憧れのクルマに乗りたい! いすゞ「117クーペ」オーナーに聞く

今では商用車メーカーのイメージが強いいすゞ自動車が、かつては日本史上最も美しいといわれるクルマの1台を生産していたことをご存知だろうか。知識として知ってはいても、生産終了から40年以上が経った今となっては、実際に目にしたことのある人は少ないかもしれない。名車「117クーペ」(1979年式)のオーナーさんに「第3回旧車フェスタ in Yokosuka」で話を聞いてきた。

「第3回旧車フェスタ in Yokosuka」に集結した名車、旧車を一気に見る

いすゞ「117クーペ」ってどんなクルマ?

いすゞ「117クーペ」のデビューは、乗用車の数がトラックを追い越し、日本にマイカー時代が本格的に到来した1968年のこと。デザインを担当したのは、イタリア・ギア社に在籍していたジョルジェット・ジウジアーロだ。

パワートレインは最高出力120ps/6,400rpm、最大トルク14.5kgm/5,000rpmを発生する1,548ccの水冷直列4気筒 DOHCエンジンに、4速MTのトランスミッションを組み合わせる。最高速度は190km/h～200km/h、0-400m加速は16.8秒。1981年に生産を終了するまで、10年以上にわたっていすゞのフラッグシップであり続けた名車だ。

多くの人を魅了した流麗なエクステリア

今回の1979年式「117クーペ」は、後期型に分類される。大きな特徴として、1977年のマイナーチェンジにより、もともとは丸型4灯だったヘッドライトが角型4灯に変更されるなどしている。

廃盤から40年以上たっても純正パーツが出てくる?

では、さっそくオーナーのこだかさんにいろいろと話を聞いていきたい。

オーナーのこだかさん

――購入した年と購入金額を教えてください。

こだかさん：2018年に160万円で購入しました。

――今では高騰が続く絶版車と考えれば、意外と手頃な価格ですね。こちらの車両を購入する決め手は何でしたか?

こだかさん：年齢的にも、次のクルマで最後にしようかなと思っていた時に、免許を持つ前に憧れていたクルマは何だったかと考えたんですね。その時に思い浮かんだのが、「117クーペ」でした。ちょうど私が高校3年生か大学1年くらいの時に生産中止になっていて、興味もありました。だったら、最後に憧れのクルマを買おうと決めて、探しました。

――実際に購入された感想はいかがですか?

こだかさん：顔や形は旧車っぽいんですが、エアコンやインジェクションなども付いていて、中身は結構、今風の車です。その意味では乗りやすいですし、そもそも妻から「エアコンがないクルマはダメ」というお達しもあったので、非常に満足しています。

――購入されてから、何かトラブルはありましたか?

こだかさん：バッテリーが1回上がってしまったくらいで、大きなものは全くないです。もともとこの個体は、以前のオーナーがある程度手を入れて直されているそうで、私としては運良く上玉が手に入ったなと思っています。

――メンテナンスはどうされていますか?

こだかさん：1年点検や車検は購入したショップにお願いしています。

――パーツが手に入りやすいとのことですが、実際のところは?

こだかさん：いすゞが乗用車の生産をやめてしまって随分経ちますが、商用トラックの業績が好調で、旧車パーツの生産をやめようという話にはなっていないそうです。もちろん、全部のパーツが出てくるわけではないですが、意外とパッと出てきますよ。ないパーツについても、ショップがリプロパーツを作っていたりするので、あまり問題は感じていません。

――普段はどんなカーライフを過ごされていますか?

こだかさん：「117クーペ」は普段使いから長距離走行まで使っています。伊豆あたりまではよく行きますが、古いクルマとは思えないほど快適です。

――最後に、「117クーペ」のお気に入りポイントを教えてください。

こだかさん：1番となると、やっぱりデザインですね。このクルマはずっと持っていようと思っています。

【フォトギャラリー】いすゞ「117クーペ」