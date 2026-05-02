コーラ味のプロテイン...? ユニークすぎるフレーバーが話題の『ザプロ』を試してみた

トレーニングの時だけでなく、健康や美容のために飲む人も増えたプロテイン。せっかく飲むなら毎日続けたくなる美味しいものを選びたいですよね。武内製薬の『THE PROTEIN』は、定番からユニークなものまで多彩なフレーバーを展開しています。今回は、その中でも気になる2つのフレーバーを試してみました。

フレーバー数は驚異の60種越え! ホエイからウェイトゲイナーまで複数の種類を展開

『THE PROTEIN』は、“毎日飲みたくなるプロテイン”を目指し、美味しさや味の再現度にこだわった多彩なフレーバーを展開しています。定番からデザート感覚で楽しめるカフェフレーバーや、果物の風味と濃厚な美味しさを詰め込んだフルーツフレーバーなど、フレーバー数は60種! 過去にはコーンスープ風味の「スーププロテイン」や、香ばしい醤油のあまじょっぱさがクセになる「みたらし風味」といった、プロテイン売り場では目にしたことのないフレーバーを世に送り出してきました。そのこだわりは、水でもおいしく飲めるような味の再現度にあります。

フレーバー数だけでなく、種類も豊富なのも『THE PROTEIN』の魅力。ホエイプロテインやソイプロテインだけでなく、良質な牧草由来の飼料のみを食べて育った牛から採れた生乳を原料としたホエイプロテインのグラスフェッドプロテイン、カラダを大きくすることをサポートする目的で開発された高カロリープロテインのウェイトゲイナープロテインなどもあり、肉体作りから健康促進、ダイエット目的まで、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にも寄り添うラインアップを販売しています。

今回試したのは、発売から約1ヶ月で完売し、定番化を果たした『THE PROTEIN ソイプロテイン クッキー&クリーム風味』と、プロテインを毎日愛飲する筆者でも出会ったことのない『THE PROTEIN コーラ風味』の2種類。それぞれを水と牛乳で飲んでみました!

『THE PROTEIN ソイプロテイン クッキー&クリーム風味』

『THE PROTEIN ソイプロテイン クッキー&クリーム風味』(1kg 3,280円)

『THE PROTEIN ソイプロテイン クッキー&クリーム風味』は、2025年4月に実施したSNSアンケートにて、「ソイプロテインの新フレーバーで飲みたい味」を調査したところ、InstagramとXの両方で第1位を獲得したフレーバーです。「デザートのように楽しめるプロテインがほしい」という声が多くのユーザーから寄せられたことから新フレーバーとして開発がスタートしたといいます。

濃厚でコク深いバニラの甘さに、香ばしいココアクッキークランチを加え、ソイプロテインでありながら“ご褒美スイーツ”のような味わいがヒットし、2025年10月に販売して約1ヶ月で完売してしまったのだそう。

再販を望む多くの声から2026年2月よりレギュラー商品となって再登場した大人気のフレーバーです。

栄養成分表示を見てみると、1食あたりのたんぱく質量は15.1g、エネルギーは77kcalと低カロリーなのも嬉しいポイント。さらに11種のビタミンや腸内環境を整える乳酸菌なども配合し、栄養習慣のサポートもかなえます。また、保存料、苦味料、膨張剤、防カビ剤、グルテン、白砂糖の6つの添加物フリーにもこだわっているといいます。

飲み方は1食につき、水または牛乳など100〜200mLに付属のスプーンですりきり2杯(約20g)を目安に溶かします。水または牛乳の推奨量は150 mL、すっきりと飲みたい人は200mL、濃い味が好きな人は100 mLがおすすめなのだそう。

まずは水に溶かして飲んでみることに。シェイカーで混ぜてみると、ソイプロテイン独特のドロっと感はなく、シャバシャバとした質感で、ココアクッキークランチがちらちらと浮かんでいました。

実際に飲んでみると、牛乳で溶かしたかのようなミルキーでコクのある濃厚な味わい。しっとりとしたココアクッキークランチはほろ苦く、クリームのまろやかな味わいと絶妙にマッチしていました。筆者はすっきりと飲みたいので200mLの水に溶かしてみたところ、しっかりとフレーバーを楽しめるので、カロリーを抑えたい人でも満足できること間違いなし!

ソイプロテインならではの独特な舌触りもクセのある味も感じられず、“デザート感”ではなく、むしろデザートなので、プロテインに苦手意識があるけど挑戦したい人におすすめです。

続いて牛乳で飲んでみると、プロテインであることを忘れるほどのスイーツ感。牛乳によってより甘さが際立ち、クリーミーで贅沢な味わいを楽しめました。100mLで飲めばさらにご褒美感を与えてくれそうです。

『THE PROTEIN コーラ風味』

『THE PROTEIN コーラ風味』(1kg 4,980円)

『THE PROTEIN コーラ風味』は、高品質、低脂質、低糖質をかなえたホエイプロテイン100%のコーラフレーバーで、どこか懐かしい爽快な味わいが楽しめるのだそう。

栄養成分表示によれば、1食あたりのたんぱく質量は21.7gでエネルギーは117kcal。たんぱく質以外にも11種のビタミンを配合しています。

1食あたり水または牛乳など100〜200mLに付属のスプーンですりきり2杯(約30g)を溶かすのが目安。『THE PROTEIN ソイプロテイン クッキー&クリーム風味』と同じく、水または牛乳の推奨量は150 mL、すっきりと飲みたい人は200mL、濃い味が好きな人は100 mLがおすすめなのだとか。

水で溶かしてみると、ベージュっぽいカラーに。フタを開けるとコーラ味の駄菓子のような懐かしい香りが漂ってきました。実際に飲んでみると、コーラらしい爽やかさも感じつつも、ホエイならではのヨーグルトに似た乳酸飲料っぽい味わい。甘さが控えめで後味がすっきりとしているので、トレーニング後などにマッチしそうです。

続いては牛乳でチャレンジしてみることに。ひと口飲んでみると、コーラフロートのアイスが溶けたところを飲んでいるかのような、爽やかさとミルキーさが交差する味わいで、個人的には水で溶かす方が好みでした。空腹感を満たしたい時は牛乳で、ゴクゴクと飲みたい人は水で溶かすのが良いかもしれません。

ダイエット中やトレーニング後など毎日プロテインを飲むなら、美味しく贅沢ひと時にしたい……。『THE PROTEIN』は、そんな願いをリーズナブルな価格でかなえてくれます。自分の目的に合った好みのフレーバーを探してみてはいかがでしょうか?