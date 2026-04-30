吉田カバン・POTR新作「DISSECTION」外装ポケットで“探さない”設計に

POTRは、荷物の出し入れを効率化する新シリーズ「DISSECTION（ディセクション）」を2026年5月1日より発売する。外装に多様なポケットを配置し、“持ち物に住所を与える”という発想で整理・携帯性を高めたのが特徴だ。

外装ポケットで「探さない」を実現

POTRの新作「DISSECTION」は、バッグ外側に複数のポケットを配置した設計が最大の特徴。サイズや用途の異なるポケットを使い分けることで、持ち物ごとに“定位置”を設定できる。

これにより、バッグの中で荷物を探す手間を減らし、「入れる・取り出す」という日常動作をスムーズに行える。持ち物を“身にまとう”ような感覚で携帯できる点もコンセプトのひとつだ。

全5型のラインナップを一気に見る

全5型をラインナップ

ラインナップは、ベーシックなデザインに機能性を掛け合わせた全5型を展開する。

BACKPACK：85,800円

TOTE BAG：82,500円

SHOULDER BAG：64,900円

TACTICAL BAG：46,200円

WAIST BAG：41,800円

通勤・日常使いからアクティブシーンまで、幅広いライフスタイルに対応する。

5月1日発売、国内外店舗で展開

取扱い店舗は下記の通り。

PORTER STORE全店（PORTER EXCHANGEを除く）

PORTER KOREA（全店）

KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）

PORTER BANGKOK

吉田カバンオフィシャルオンラインストア(正午頃より発売)

全国のDISSECTION取扱店舗

※海外店舗では発売日が異なる場合あり

ポケット配置で使い勝手を再設計した「DISSECTION」は、“バッグの中を探すストレス”という日常の小さな不満を解消するプロダクトとして注目されそうだ。