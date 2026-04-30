ジャパニーズウイスキーは“競争から共創へ” 嘉之助×三郎丸コラボの狙い

4月27日、東京都池袋にあるバー「J’sバー」にて、ウイスキーブロガーのくりりんさんをファシリテーターに迎え、小正嘉之助蒸溜所株式会社の代表取締役社長・小正芳嗣氏と、若鶴酒造株式会社／三郎丸蒸留所の代表取締役社長・稲垣貴彦氏による対談イベントが実施された。

同イベントが実施された背景には、両社がコラボレーション、もとい原酒交換したことによって生まれたウイスキー「COLLABORATION SERIES 01」(小正嘉之助蒸溜所株式会社)と、「龍虎 Dragon & Tiger」(三郎丸蒸留所)が6月18日にリリースされることが関係している。

芳醇でメローな味わいが特徴的な小正嘉之助蒸溜所と、力強く奥行きのあるスモーキーさを追求してきた三郎丸蒸留所という、対照的とも思えるウイスキーを手掛けている両社が今回手を組んだ背景、さらにはコラボウイスキーの特徴などが語られた。

コラボウイスキーの感想

小正嘉之助蒸溜所株式会社 代表取締役社長 小正芳嗣氏

まず稲垣氏は「ジャパニーズウイスキーを世界に発信していくうえで、蒸留所同士が力を合わせる必要がある」と今回コラボに至った経緯を口にし、「スモーキーさが先に立ちながらも、メローな甘さで丸みが出ている。お互いの良さを引き立て合えるような商品になっていると思います」と「龍虎 Dragon & Tiger」の特徴を紹介する。

また、小正氏は「龍虎 Dragon & Tiger」について、「三郎丸のしっかりとしたピートの中に、甘さと柔らかさが入っていて、いい形で融合した味わいに仕上がっています。『(コラボを)やれて良かったな』ということを感じました」と語った。

次に小正氏は、「我々が他社の蒸留所と原酒交換をする、コラボレーションをするということは初めてなので、『01』という表現をしました」との名前の由来に触れる。続けて、「COLLABORATION SERIES 01」の味については、「お互いの酒質が持つ個性が非常に合わさったウイスキーを作ることができて、大変喜んでいます」と納得のいく仕上がりになったという。

稲垣氏は「COLLABORATION SERIES 01」について、「トップノート(最初の印象となる香り)が『これは嘉之助だな』という印象がありました。やはりピートに合わせると、どうしてもピートの香りが強くなりますが、これはしっかりと“嘉之助”がある。それだけしっかりとした酒質が作られているのだろうと思いました」と感想を語った。

駅徒歩1分の蒸留所

若鶴酒造株式会社／三郎丸蒸留所 代表取締役社長 稲垣貴彦氏

それぞれの蒸留所の印象が話題となり、稲垣氏は「蒸留所の美しさにびっくりしました。あとは海が見える『THE MELLOW BAR(嘉之助蒸溜所のテイスティングバー)』。『ウイスキーを楽しんでもらおう』という、お客様を迎え入れる姿勢とか、自分にとっては刺激になりました」とただお酒を造る施設としてではなく、ウイスキーの魅力に触れられる空間になっていることに影響を受けたという。

一方、小正氏は「駅から近い」とJR城端線油田駅から徒歩1分という立地の良さに驚いたと振り返り、オリジナルの蒸留器の開発に取り組んでいること、さらには地元に根差した活動をしていることに感銘を受けたと語った。

また、お互いの原酒の味の変化に対する感想も話し合う。小正氏は、三郎丸蒸留所が2020年から導入した木桶発酵槽について触れ、「木桶が入ってからは、良い意味で『厚みが増してきたな』と感じています」と話す。稲垣氏は「以前よりも酒質の厚みが増していますし、フローラルというか南国の花のような、嘉之助独自の味が着実に根付いていっている印象でした」と答えた。

今後の展望

また、今回のコラボで期待することとして、稲垣氏は「ウイスキーの魅力の1つにはブレンドがあると思います。ブレンドを通して違う味、違う香りが生まれるようになり、三郎丸と嘉之助それぞれのファンがウイスキーについての知見を深められるのではないでしょうか」と口にし、「ジャパニーズウイスキーはこの10年間で100社以上になりました。その中で、業界で連携を深めていくことで、多様なものが生まれていくのではないか」とウイスキー業界のさらなる活性化を目指す姿勢を見せた。

小正氏も「個々で頑張っている部分もありますが、力を合わせることで話題を作ることができます。そして、合わさった酒質の違いを飲み比べながら、それぞれの特徴を見つけていただきたいです。また、こういったコラボレーションによって、ジャパニーズウイスキーの市場、産業自体を広げていきたい」と話し、「一過性のものにせず、飲み手を増やしていきたいです」と語った。

最後に今後の展開について、稲垣氏は「海外ではウイスキーツーリズム(ウイスキー蒸留所を巡る観光ツアー)やバーボントレイル(バーボン蒸留所を巡る観光ツアー)が大きな産業になっています。蒸留所を巡ることで個性を知ることができ、ウイスキーを深く知ってもらうことにつながるため、そういった取り組みに力を入れていきたいです」と語った。 小正氏は「(工場見学の)お客様が過ごしやすい環境を作っていきたいと思っています。また、精力的に海外での活動も行っていき、ジャパニーズウイスキーの魅力、そして自社の魅力も継続的に発信していきたいです」と強調した。

商品概要

「COLLABORATION SERIES 01」

容量：700ml

アルコール度数：50%

数量：2,500本

価格：22,000円(税込)



「龍虎 Dragon & Tiger」

容量：700ml

アルコール度数：50%

数量：2,500本前後

価格：22,000円(税込)

