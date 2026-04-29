マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

フェラーリのいいとこ取り? 「330GTC」の実車を詳細確認

APR. 29, 2026 16:30
Text : 原アキラ
Share
Contents
目次を開く
Tags

「330GTC」はフェラーリの“いいとこ取り”をしたようなクルマだといえる。「オートモビルカウンシル2026」で実車を見ながら、同モデルの魅力を堪能してきた。

  • フェラーリ「330GTC」

    フェラーリ「330GTC」(本稿の写真は「オートモビルカウンシル2026」で原アキラが撮影)

「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真を一気に見る

乗り心地も抜群なフェラーリ

「330GTC」は1966年の「ジュネーブモータショー」でデビューした優雅な2シーター・グランドツーリングマシン(GT)。なんといっても、このクルマの魅力は当時のフェラーリ車が持っていたそれぞれの特徴の“いいとこ取り”をしているところだろう。

何が“いいとこ取り”かというと、まずはそのデザイン。フロントマスクは当時の王族や政治家、大富豪向けにわずか36台だけ製造された超豪華フラッグシップモデル「500スーパーファスト」を彷彿させるなだらかに傾斜したロングノーズを備えており、一方のリア周りはオープンモデル「275GTS」のエレガントな造形を再現している。

  • フェラーリ「330GTC」

シャシーは名車の誉が高い「275GTB」がベース。ショートホイールベースでハンドリング性能に優れる。

フロントに搭載する排気量3,967ccの60度V型12気筒SOHCエンジン(1気筒の排気量は330cc)は「330GT 2+2」から継承。300PSの出力とともに、低速から強大なトルクを発生した。GTモデルらしく扱いやすいクルマでありながら、最高速度240km/hの高速性能を実現していた。

エンジンをフロントに、5速のギアボックスをリアに搭載するトランスアクスル方式を採用し、前後重量バランスを最適化。4輪独立懸架のサスペンションを装着することで、スポーツカーらしからぬ上質な乗り心地と安定性を備えていたという。キャビンに外部騒音が侵入しないような静音設計もなされていたそうだ。洗練されたデイリーユースができるモデルとして、評価が高かった。

この時期のフェラーリは、レース出場車両の主役が市販モデルベースからプロトタイプへと移行していたため、ロードモデルとしては、この330GTCのようなスタイルとすることに注力できたのだろう。

フェラーリ「330GTC」の写真を見る

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
これから住宅ローンを選ぶなら“固定vs変動”どちらが正解? 9割が利用したいと答えた「いま決めなくてもいい」ローンとは!?
APR. 09, 2026
View All
Weekly Ranking
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking