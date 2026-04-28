年収2,000万円以上の約4割が別荘購入に意欲的、インバウンド殺到で高騰する宿泊料が背景に

UMITOは4月23日、「ホテルと別荘の選び方に関する調査」の結果を発表した。同調査は2月26日～3月1日、30代～50代の年収2,000万円以上の約1,000名を対象に、インターネットで実施した。

最近のホテル・旅館などの宿泊施設を利用する際、不満やストレスに感じる点を尋ねると、「インバウンド(訪日外国人)が増えて混雑している」(61.5%)が最も多く、「割高感」(50.8%)、「希望の日程で予約が取りづらい」(39.0%)が続いた。年収2,000万円以上であっても、宿泊費の高騰を不満に感じる人は半数におよんでいる。

宿泊費用の高騰を受けて、ホテル・旅館を利用する際にどんな変化があったか聞くと、36.3%が「特に変化はない」と答えたが、29.7%が「利用頻度が減った」、17.7%が「予約をためらうようになった」、15.4%が「宿泊する施設のグレードを下げた」と答えている。

このような状況から、今後の旅行・滞在スタイルとしては、「人混みを避けたプライベートな空間(貸別荘・ヴィラなど)での滞在」(48.0%)、「サービスの質が高いラグジュアリーホテルへの宿泊」(36.6%)、「資産価値も期待できる 自分だけの拠点(別荘)を持つこと」(30.6%)が多くの支持を集めた。

別荘の所有状況について尋ねたところ、22.9%は「すでに所有」と回答した。37.8%は「購入を検討＋いずれは別荘購入したいと考えている」と答えている。別荘所有者に購入費用について聞くと、約半数が「2,000～5,000万円」と答えた。

別荘の現在の所有状況

別荘を所有する上でのハードルや懸念について聞くと、「掃除や管理が大変」(46.7%)という回答が最も多く、「維持費が高い」(40.6%)が続いた。単独で所有するよりも必要なときに使える形(シェアなど)の方が合理的だと思うという回答は、全体の約7割を占めている。

所有する上でのハードルや懸念

別荘購入する際に重視する点を尋ねると、景観のよさやプライバシーが保てることを抑え、「アクセス・交通の利便性」(46%)が最も多かった。付帯サービスとして最も求められているのは、「管理やメンテナンス」(52.5%)となっている。