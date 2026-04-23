USJ貸切「JCBプレミアムナイト 2025」に参加　3時間でどこまで楽しめる？ 子連れで検証

2026年3月27日（金）、JCBがユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を貸し切る特別イベント「JCBプレミアムナイト 2025」が開催された。

本イベントは、対象期間中にJCBプレミアムカードで30万円以上利用した人の中から抽選で招待されるもの。

通常営業時間終了後の19:00～22:00に、招待者のみがアトラクションを楽しめる。今回は夫と0歳の息子とともに参加。限られた3時間でどこまで満喫できるのか、実体験をもとにレポートする。

ポッピングシャワーチュリトス （800円）

プレミアムナイト参加者には、14時から入場できる「パーク・バイアウト・パス」と、クレデンシャル引換券が送付される(当日パーク内でクレデンシャルを受け取る流れ)。貸切時間前は通常ゲストと同様に楽しめ、時間中はクレデンシャルの提示でアトラクションに乗車できる仕組みだ。

パークを満喫するなら早めの来園がおすすめだが、息子の昼寝の都合もあり、入園は17時頃に。エントランス付近ではウッディー・ウッドペッカーやエルモがグリーティングを行っており、まずは写真撮影を楽しんだ。その後ファミリーサービスへ向かい、おむつ替えや離乳食を済ませて準備を整えた。

貸切時間中はアトラクションを優先したいため、夕食は少し早めに済ませ、デザートにチュリトスも購入。なお、チュリトスなどのワゴン販売は夕方には終了する場合があるため、早めの購入がおすすめだ。

日が暮れ、いよいよプレミアムナイトがスタート。アトラクションへ向かう前にスタジオ・インフォメーションへ立ち寄った。プレミアムナイト中は公式アプリで待ち時間を確認できないため、パーク内の案内所でチェックする必要がある。

人気アトラクションの「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」や「ザ・フライング・ダイナソー」も待ち時間は5～15分ほど。スーパー・ニンテンドー・ワールド™はエリア入場招待者限定のため今回は入れなかったが、「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™」や「マリオカート ～クッパの挑戦状～™」も約30分待ちだった。

通常は1～2時間待ちになることも多いアトラクションを短時間で楽しめるのは、このイベントならではの体験といえる。

実際の待ち時間は以下の通り。

ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ～大悪党への道～ 約5分待ち

ミニオン・ハチャメチャ・ライド 約5分待ち

ジュラシック・パーク・ザ・ライド 約5分待ち

ザ・フライング・ダイナソー 約15分待ち

ビッグバードのビッグトップ・サーカス 待ち時間なし

5つのアトラクションに加え、「ウォーター・ワールド」の鑑賞や「スヌーピー・スタジオ」でのグリーティングも満喫。最後は「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」でスウィーツを楽しむ余裕もあった。

筆者は乳児連れのため、まずは子どもと一緒に楽しめるアトラクションを優先。「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ～大悪党への道～」は、ベルトコンベア式の動く歩道に乗りながらブラスター（銃）でターゲットを撃つアトラクションで、ベビーカーや車椅子のまま利用できるのが特徴だ。

また、USJには保護者が交代でアトラクションを利用できる「チャイルドスイッチ」があり、子どもが乗れないアトラクションでも大人は順番に楽しめる。今回は待ち時間がほとんどなかったため実際には利用しなかったが、混雑時には子連れでも効率よく回れる便利な仕組みだ。

まるで映画のような迫力あるスタントが魅力の「ウォーター・ワールド」は、貸切時間中に1回のみ特別演出バージョンで公演された。通常は夕方までの上演が多いため、これもプレミアムナイトならではの体験といえる。

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』パーク限定のコラボフード、「夏油 傑のムース ～チョコレート＆オレンジ～」（1,000円）を購入

3時間でも十分満足できる内容だったが、実際に参加して気づいた注意点もある。まず、レストランはラストオーダーがあるため、閉園間際には営業を終了している場合がある。その場合は、エントランス近くで最後まで営業している「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」の利用がおすすめだ。

また、アトラクションも閉園に合わせてラインカットが行われ、並べなくなる。筆者は待ち時間を見て最後に「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に乗ろうとしたが、間に合わなかった。限られた時間だからこそ、回る順番や時間配分が重要になる。

閉園間際でも余裕のあるギフトショップ

JCBによるUSJ貸切イベントはこれまでも開催されてきたが、今回の「JCBプレミアムナイト 2025」は、JCBプレミアムカード会員を対象としたイベントとして実施された点が特徴だ。

夜のイベントということで子連れにはハードルが高いと感じていたが、実際にはベビーカー利用のファミリーも多く、想像以上に安心して過ごせる環境だった。

なお、現在JCBでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内でのカード利用を対象としたキャンペーンも実施中だ。パーク内でJCBカードを使い、税込2,500円以上のクレジット売上票を登録すると、毎日最大25名に抽選で賞品が当たる。来園予定がある人はあわせてチェックしておきたい。