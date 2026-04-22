メルセデス・ベンツが表参道の一等地に1年もリアル店舗を構える理由

メルセデス・ベンツ日本は表参道に約1年限定でブランド体験拠点を開設する。場所は表参道交差点のすぐ脇、超がつくほどの一等地だ。メルセデスといえば知名度は十分だと思うのだが、なぜ、(おそらくけっこうな金額を投じて)あえて期間限定でリアル店舗を構えるのか。

表参道の交差点を選んだ意味

新拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」は「メルセデスの交差点」をテーマとし、メルセデスの過去、現在、未来とファッション・アート・カフェなどさまざまなカルチャーが交わる場所にする、とのこと。自動車を軸に、表参道らしい多様なカルチャーとの特別なコラボレーションを展開していく。

その取り組みの一環として、スタッフユニフォームには「Y-3」のアイテムを採用。Y-3とメルセデスAMG PETRONAS F1チームとのコラボの世界観を表現した特別な車両を展示する。

店舗にはpeace putオーナーシェフの平子良太氏が手掛ける5つのブランドが初めて一斉に集う「Mercedes cafe by I'm donut？」を併設する。

店内はこんな感じ

「Mercedes cafe by I'm donut？」を併設

Y-3とメルセデスAMG PETRONAS F1チームとコラボの世界観を表現した特別な車両を展示

LINEで試乗予約が可能

今回の店舗開設は、メルセデス・ベンツがグローバルに展開するプロジェクト「Mercedes-Benz Studio」の一環だ。これまでにミュンヘン、コペンハーゲンで店舗を構えており、今回がアジア初となる。

あえてリアル店舗を構える理由をメルセデス・ジャパン日本のゲルティンガー剛社長はこう語る。

「デジタルで多くの情報に触れられる時代だからこそ、実際にその場に足を運び、空間を感じ、プロダクトに触れ、人と会話をしながらブランドを体験していただくことの価値は、むしろ高まったと感じています」

表参道の交差点といえば老若男女、特に多くの若い人が行き交い、都内でも有数の賑わいを見せる場所だ。ここに、いわゆる一般的なディーラーの雰囲気ではなく、「I'm donut？」目当ての人や「Y-3」に興味がある人でも入りやすい店舗を構えれば、普段はメルセデス・ベンツどころかクルマ全般に興味がないという人にも来店してもらいやすい。投資額はけっこうな規模だと思われるが、タッチポイント作りとしては有効な手段だ。

「Mercedes-Benz Studio Tokyo」のオープンは4月24日。開設期間は約1年だという。

新型「CLA」は2026年夏ごろに日本導入!

新店舗開設の発表会では、新型「CLA」が2026年夏ごろに日本に入ってくることが明らかにされた。CLAは48Vのマイルドハイブリッド車(MHEV)と電気自動車(EV)の2種類。ボディタイプはクーペとシューティングブレイクがある。MHEVのエンジンは新開発の1.5L直列4気筒とのことだった。

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