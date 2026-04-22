トランプ関税の数少ない恩恵? 日本復活のホンダ「インテグラ」を深掘り

対米貿易摩擦の緩和と関税対策の一環としてホンダは、北米で生産する「インテグラ」を日本に輸入して販売することを決めた。クルマ好きとして、これだけはトランプ関税に感謝すべきなのかもしれない。

インテグラの歴史を振り返る

インテグラという車名のモデルは、かつて日本でも販売されていたことがある。その歴史を振り返ってみよう。

ホンダが「インテグラ」という名前を商品に付けたのは、実は4輪が最初ではない。最初にインテグラの名を冠したのは、1982年発売のバイク「CBX400Fインテグラ」だ。

CBX400Fインテグラは前年発売の「CBX400F」にフェアリングを装着したモデルで、このモデル以降、しばらくはフェアリング付きモデルが「〇〇インテグラ」という名称を名乗ることになる。

4輪車がインテグラの名前を使い始めたのは1985年のこと。前身にあたる「クイント」がフルモデルチェンジし、「クイントインテグラ」となった際だ。

プラットフォームは「シビック」と共通。スポーティーなイメージを大切にしていたモデルで、最初に3ドアハッチバックを市場投入、ついで5ドアハッチバック、最後に4ドアセダンという順でデビューしていった。

1985年のデビュー時は全車が「ZC型」1.6リットルDOHCエンジンを搭載(キャブ仕様と電子制御燃料噴射仕様があり)し、そのスポーティーさを強調したが、4ドアセダン追加時に1.6リットルOHCエンジンが追加となった。北米モデルはホンダブランドではなく、プレミアムセグメントであるアキュラブランドで展開。今回の日本導入モデルもアキュラブランドのインテグラである。

最初のモデルチェンジは1989年。車名が「クイントインテグラ」から「インテグラ」となる。ボディタイプは3ドアクーペと4ドアハードトップ。4ドアハードトップというのは当時流行ったボディタイプで、サッシュレスドアを採用することで、窓を全開にした際に高い開放感が得られるものだった。センターピラーを有しないピラーレスハードトップと、センターピラーを有するピラードハードトップの2タイプがあり、インテグラは後者である。

この2代目が搭載した「B16型」エンジンこそ、可変バルブタイミング&リフト機構のVTECが初採用されたエンジンで、リッターあたり100馬力という高出力を自然吸気エンジンで実現した。2代目を通してみると、搭載エンジンは1.8リットルDOHC、1.6リットルDOHC VTEC、1.6リットルDOHC(キャブまたは電子制御燃料噴射)、1.7リットルDOHC(北米モデル)となる。

3代目のデビューは1993年。ボディタイプは2代目に続いて3ドアクーペと4ドアハードトップだった。当初は北米モデルと同様の丸形4灯のヘッドライトを採用。非常に特長的なスタイルを持っていたが、1995年のマイナーチェンジで、3ドアSiR-IIをのぞき横長のデザインに変更となった。搭載エンジンは1.8リットルDOHC VTEC、1.8リットルDOHC、1.6リットルDOHC(キャブまたは電子制御燃料噴射)。

4代目は2001年にデビュー。3代目までは全幅を1,700mm未満に抑え5ナンバーを守ってきたインテグラだが、4代目では全幅が1,725mmとなり3ナンバーボディとなった。ボディタイプは3ドアクーペのみ。搭載するエンジンも2リットルDOHC i-VTECとなる。

i-VTECはVTECを進化させたもので、VTECが設定された条件でバルブタイミング&リフトを切り替えるのに対し、i-VTECは連続的に変化させる特性を持つ。パワーアップだけでなく、燃費向上も期待できる方式だ。4代目インテグラは2006年に生産終了となった。

4代目の終了以降、インテグラの名はホンダの車名リストから消えていたが、2021年に中国の広汽本田汽車が11代目シビックをインテグラとして発売。インテグラの名前が復活する。

日本導入モデルの詳細は?

2022年には北米でアキュラブランドのインテグラが復活する。

アキュラ・インテグラは11代目シビックがベースの5ドアハッチバックモデルで、ボディサイズは全長×全幅×全高が約4,725×約1,830(タイプSは1,900)×約1,410(mm)。基本エンジンは1.5リットル4気筒ターボ(200馬力)で、タイプSのみ320馬力の2リットルターボを搭載する。グレード展開は1.5リットルターボがボトムから「インテグラ」「Aスペックパッケージ」「Aスペックw/テクノロジーパッケージ」。2リットルが「タイプS」のみとなる。ミッションは1.5リットルはCVTが基本でAスペックw/テクノロジーパッケージにのみ6MTを設定。タイプSは6MTのみとなる。

インテグラタイプSは日本仕様でいえば「シビックタイプR」と類似するが、シビックがホンダブランドであるのに対し、インテグラはアキュラブランドで高級志向となる。シビックタイプRの価格は499.73万円だが、アキュラ・インテグラは5.34万ドルで、執筆時の為替レート(1ドル=158.81)で換算すると約848万円。ここに輸入における経費をプラスすると、かなり高価なモデルとなりそうだ。