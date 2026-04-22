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トランプ関税の数少ない恩恵? 日本復活のホンダ「インテグラ」を深掘り

APR. 22, 2026 07:30
Text : 諸星陽一
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対米貿易摩擦の緩和と関税対策の一環としてホンダは、北米で生産する「インテグラ」を日本に輸入して販売することを決めた。クルマ好きとして、これだけはトランプ関税に感謝すべきなのかもしれない。

  • アキュラ「インテグラ」の「タイプS」

    ホンダ「インテグラ」が日本復活! どんなクルマ?

インテグラの歴史を振り返る

インテグラという車名のモデルは、かつて日本でも販売されていたことがある。その歴史を振り返ってみよう。

ホンダが「インテグラ」という名前を商品に付けたのは、実は4輪が最初ではない。最初にインテグラの名を冠したのは、1982年発売のバイク「CBX400Fインテグラ」だ。

  • 1982年発売のホンダのバイク「CBX400Fインテグラ」

    1982年発売のバイク「CBX400Fインテグラ」

CBX400Fインテグラは前年発売の「CBX400F」にフェアリングを装着したモデルで、このモデル以降、しばらくはフェアリング付きモデルが「〇〇インテグラ」という名称を名乗ることになる。

4輪車がインテグラの名前を使い始めたのは1985年のこと。前身にあたる「クイント」がフルモデルチェンジし、「クイントインテグラ」となった際だ。

  • 1985年発売のホンダ「クイントインテグラ」

    1985年発売の「クイントインテグラ」

プラットフォームは「シビック」と共通。スポーティーなイメージを大切にしていたモデルで、最初に3ドアハッチバックを市場投入、ついで5ドアハッチバック、最後に4ドアセダンという順でデビューしていった。

1985年のデビュー時は全車が「ZC型」1.6リットルDOHCエンジンを搭載(キャブ仕様と電子制御燃料噴射仕様があり)し、そのスポーティーさを強調したが、4ドアセダン追加時に1.6リットルOHCエンジンが追加となった。北米モデルはホンダブランドではなく、プレミアムセグメントであるアキュラブランドで展開。今回の日本導入モデルもアキュラブランドのインテグラである。

最初のモデルチェンジは1989年。車名が「クイントインテグラ」から「インテグラ」となる。ボディタイプは3ドアクーペと4ドアハードトップ。4ドアハードトップというのは当時流行ったボディタイプで、サッシュレスドアを採用することで、窓を全開にした際に高い開放感が得られるものだった。センターピラーを有しないピラーレスハードトップと、センターピラーを有するピラードハードトップの2タイプがあり、インテグラは後者である。

  • 1989年発売の2代目ホンダ「インテグラ」

    1989年発売の2代目「インテグラ」(4ドアハードトップ)

この2代目が搭載した「B16型」エンジンこそ、可変バルブタイミング&リフト機構のVTECが初採用されたエンジンで、リッターあたり100馬力という高出力を自然吸気エンジンで実現した。2代目を通してみると、搭載エンジンは1.8リットルDOHC、1.6リットルDOHC VTEC、1.6リットルDOHC(キャブまたは電子制御燃料噴射)、1.7リットルDOHC(北米モデル)となる。

3代目のデビューは1993年。ボディタイプは2代目に続いて3ドアクーペと4ドアハードトップだった。当初は北米モデルと同様の丸形4灯のヘッドライトを採用。非常に特長的なスタイルを持っていたが、1995年のマイナーチェンジで、3ドアSiR-IIをのぞき横長のデザインに変更となった。搭載エンジンは1.8リットルDOHC VTEC、1.8リットルDOHC、1.6リットルDOHC(キャブまたは電子制御燃料噴射)。

  • 1993年発売の3代目ホンダ「インテグラ」

    1993年発売の3代目「インテグラ」

4代目は2001年にデビュー。3代目までは全幅を1,700mm未満に抑え5ナンバーを守ってきたインテグラだが、4代目では全幅が1,725mmとなり3ナンバーボディとなった。ボディタイプは3ドアクーペのみ。搭載するエンジンも2リットルDOHC i-VTECとなる。

  • 2001年発売の4代目ホンダ「インテグラ」

    2001年発売の4代目「インテグラ」

i-VTECはVTECを進化させたもので、VTECが設定された条件でバルブタイミング&リフトを切り替えるのに対し、i-VTECは連続的に変化させる特性を持つ。パワーアップだけでなく、燃費向上も期待できる方式だ。4代目インテグラは2006年に生産終了となった。

4代目の終了以降、インテグラの名はホンダの車名リストから消えていたが、2021年に中国の広汽本田汽車が11代目シビックをインテグラとして発売。インテグラの名前が復活する。

日本導入モデルの詳細は?

2022年には北米でアキュラブランドのインテグラが復活する。

アキュラ・インテグラは11代目シビックがベースの5ドアハッチバックモデルで、ボディサイズは全長×全幅×全高が約4,725×約1,830(タイプSは1,900)×約1,410(mm)。基本エンジンは1.5リットル4気筒ターボ(200馬力)で、タイプSのみ320馬力の2リットルターボを搭載する。グレード展開は1.5リットルターボがボトムから「インテグラ」「Aスペックパッケージ」「Aスペックw/テクノロジーパッケージ」。2リットルが「タイプS」のみとなる。ミッションは1.5リットルはCVTが基本でAスペックw/テクノロジーパッケージにのみ6MTを設定。タイプSは6MTのみとなる。

  • アキュラ「インテグラ」の「タイプS」

    アキュラ「インテグラ」の「タイプS」

  • ホンダ

インテグラタイプSは日本仕様でいえば「シビックタイプR」と類似するが、シビックがホンダブランドであるのに対し、インテグラはアキュラブランドで高級志向となる。シビックタイプRの価格は499.73万円だが、アキュラ・インテグラは5.34万ドルで、執筆時の為替レート(1ドル=158.81)で換算すると約848万円。ここに輸入における経費をプラスすると、かなり高価なモデルとなりそうだ。

諸星陽一

モロホシヨウイチ

自動車雑誌の編集者を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストに。20代後半からは富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。現在は自動車雑誌やインターネット媒体に執筆を中心に活動。つねにユーザーの立場での評論を心がけるとともに、根っからの機械いじり好きをいかしセルフメンテナンスの記事も得意とする。また早くから福祉士車両の取材を手がけ、数少ない専門家としても知られる。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。BOSCH認定CDRアナリスト有資格者。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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