「若者のクルマ離れ」は終わった?「乗用車市場動向調査」から見る深層心理

「若者のクルマ離れ」という言葉は死語になったのか、それとも現在進行中の現象なのか。日本自動車工業会(JAMA)の「2025年度乗用車市場動向調査」で若年層の深層心理を探る。

クルマが欲しい? 欲しくない? 若者の意見は判然と分かれた

ハイブリッド車が全体の3割に迫る勢い

JAMAが「2025年度乗用車市場動向調査」を公開した。調査方法を従来の訪問留置き調査からWEB調査に変更し、サンプル数は倍増。市場代表性が向上したとJAMAは説明する。

調査によれば、乗用車の保有率(全世帯)は71.9％。そのうち、複数台保有率は30.5％だった。

車型別の保有割合で見ると、軽乗用車が最も高い37％を記録。エンジンタイプ別では、ガソリンが68％と高い割合を占めるのは従来通りだが、そんな中で上昇傾向にあるのがハイブリッド・その他(電気自動車など)。前回調査(2023年度)から9ポイントアップの28％となり、全体の3割に迫る勢いだ。

乗用車市場動向

車を持っていない世帯に車を持たない理由を尋ねた調査では、多かった回答のTOP5のうち、「ガソリン代や駐車場代が負担」(1位)、「車検費用が負担」(2位)、「自動車税が負担」(3位)、「任意保険が負担」(5位)と経済的な理由が上位4つを占めた。昨今の物価高もあり、乗用車を保有する負担はますます大きくなっているものと推測される。

若者は自動車保有に前向きなのか

今回の調査でもこれまで同様、若年層の最新の傾向を調べた。若年層の定義は18歳～29歳だ。

クルマを持っていない社会人に対して「免許保有の有無」を尋ねたところ、33％が持っていないと回答。前回調査では21％であったことから、クルマ離れが進んでいる傾向が見られる。

免許を持っていないと回答した33％に「免許保有の意向」を尋ねると、85％が持ちたくない(前回調査比プラス2％)と回答。所有意思がない人が年々増えてきている状況も明らかとなった。免許を持たない理由については、「車の運転に興味がないから」「運転に自信がないから」「事故が怖いから」が上位を占めている。

「車の非保有理由」について、最も多く寄せられた回答は「生活上必要ない」で、その後は「購入するお金がない」(2位)、「ガソリン代や駐車場代が負担」(4位)、「自動車税が負担」(5位)、「車検費用が負担」(6位)と経済的な理由が続いた。

車自体のイメージを車非保有の若年層に尋ねた設問でも、「ガソリンなど維持にお金がかかる」「購入するのにお金がかかる」と経済的なネガティブ要素が上位2つを占めた。「行動範囲が広がる」「生活を便利に豊かにしてくれる」といったメリットよりも、お金がかかるなどの良くないイメージがより強く持たれていることが浮き彫りとなった形だ。乗用車市場動向でも見られた経済的ハードルが、若年層の車保有に対しても大きな壁になっていることがわかる。

そんな若年層においても、車所有者に限定すれば約7割が「車に興味がある」と回答。実際に車を所有することで、車への興味自体も増大していることが明らかになった。

購入したい車については男女間で差が見られた。男性はRV系がトップで34％、次いで大型・中型車が22％、小型車と軽自動車がそれぞれ12％ずつで続いた。一方、女性では軽自動車の値が最も高く27％。次いでRV系が27％、大型・中型車が19％だった。

女性には軽自動車が人気だ