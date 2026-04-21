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【2026年3月】東京23区タワマン平均2億円超も…千代田・港で下落、半数の区が値下がり

APR. 21, 2026 11:30
Text : フォルサ
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マーキュリーは4月14日、「月例中古タワーマンション動向(2026年3月実績)」を発表した。東京23区と大阪市において2025年3月、2026年2月～3月末に流通した流通時点における築年数が20年以内で20階建て以上の中古マンションを対象に実施した。

  • 東京23区

    東京23区

東京23区は1,039戸が流通し、70㎡あたりの平均価格は2億747万円だった。最も高かったのは千代田区の3億930万円、最も低かったのは葛飾区の8,378万円となり、70㎡あたりの平均価格が1億円を下回ったのは練馬区と葛飾区の2区のみだった。

前年同月比は23区全体で＋1,867万円(＋9.9%)と前年の水準を大きく上回ったが、前月比は＋256万円(＋1.3%)で微増にとどまった。上昇12区に対して下落が11区と約半数の区で下落した。千代田区、港区といった都心部の価格が下落している。

大阪市は472戸が流通し、70㎡あたりの平均価格は1億2,917万円だった。最も高かったのは北区の1億6,638万円、最も低かったのは平野区の3,153万円で、4区は平均価格が1億円を上回っている。

前年同月比は大阪市全体で＋2,507万円(＋24.1%)と前年の水準を大きく上回り、前月比も＋985万円(＋8.3%)で、8区で価格が上昇した。北区は価格が大きく上昇しており、全体相場を押し上げている。

  • 大阪市

    大阪市

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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