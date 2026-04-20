日本で買える米国産トヨタ車「ハイランダー」とは - そもそも、これって逆輸入車?

アメリカ生まれのトヨタ車「ハイランダー」が日本にやってきた。乗れば他人とかぶることはほぼなさそうで興味はあるが、まずは、どんなクルマなのか知りたい……。そんな人がいるかもしれないので、ご紹介しよう。

そもそも「逆輸入車」とは?

対米貿易摩擦の緩和と関税対策として、トヨタ自動車が米国生産モデルを“逆輸入”することが話題になっている。この動きには、単なるラインアップの拡充ではなく、日米間の新たな貿易協定に基づいた戦略的な『輸入実績づくり』としての側面がある。今回はトヨタが日本に導入した米国生産車「ハイランダー」について紹介するのだが……その前に、“逆輸入”という言葉について触れておきたい。

逆輸入という言葉は行政用語などには存在せず、あくまで一般用語。輸入の形態は、海外で生産された製品を国内に入れる「輸入」と、一度輸出したものを再度輸入する「再輸入」の2種類だ。クルマ業界ではこれらが混同され、日本ブランドの海外仕様を輸入した場合(つまり、トヨタのアメリカ法人が作ったクルマを輸入した場合)にも逆輸入という言葉を使ってきた。

例えば日産自動車の「フェアレディZ」は栃木工場でしか製造されていないので、フェアレディZの左ハンドルモデルを日本で買いたい場合は「再輸入」して買うことになる。しかし、これも「逆輸入」と呼ばれる。

つまり、日本で一般的に言われる逆輸入車には、「輸入車」と「再輸入車」がある。トヨタがアメリカで生産して日本で売るクルマは、いずれも「輸入車」である。

ハイランダーは昔のクルーガー?

さて、ハイランダーの紹介に移ろう。トヨタは4月2日、米国生産のハイランダーを日本で発売した。導入したのは「Limited ZR Hybrid」というグレードだ。月間販売台数は全国展開時で40台としている。

ハイランダーの全長×全幅×全高は4,950mm×1,930mm×1,730mm。3列シートで定員は7名だ。「ランドクルーザー300」よりも少し車幅が狭いLクラスSUVとなる。

パワーユニットは2.5リットル(193馬力)の直列4気筒エンジンと前後モーターを組み合わせたハイブリッド方式を採用する。製造事業者はToyota Motor Manufacturing, Indiana, Inc.(TMMI)。ハンドル位置は右で、ナビなどがニュージーランド仕様であることから察するに、ニュージーランド仕様を日本向けにしたものだと理解していいだろう。

ハイランダーは2000年に初代モデルが登場している。「ハイランダー」は北米仕様のネーミングで、日本では「クルーガー」、中国では「クラウンクルーガー」の名で販売された。

最初のフルモデルチェンジは2007年で2代目に移行、2009年より北米生産が始まる。2013年には3代目に移行し、このモデルで日本仕様が消滅した。現行モデルは2019年に登場した4代目だ。なお、日本におけるクルーガーの後継は「RAV4」や「ハリアー」が担うことになる。

アメリカにおける現行4代目ハイランダーのラインアップは、2.5リットルのICE(内燃機関搭載)モデルが「XLE」「XSE」「リミテッド」「プラチナム」の4グレード。2.5リットル直4ハイブリッドが「XLE」「リミテッド」「プラチナム」の3グレード展開だ。今回の日本仕様のベースとなるニュージーランド仕様はハイブリッドのみで、グレード展開は「GLX」「リミテッド」「リミテッドZR」の3種類。

日本での価格は860万円。2026年4月11日の為替レートで計算したところ、アメリカ仕様の最上級が5万5,275ドルで880万円、ニュージーランド仕様が8万9,990ニュージーランドドルで840万円だったので、特別高くなっているわけでもなく、日本仕様への適合や輸送費を考えるとかえってお得感さえ感じる。