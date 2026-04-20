【大阪府・地価上昇率TOP30】「大阪市」がランキングを席巻、それ以外にランクインした3市はどこ?

大阪府の2026年の公示地価(住宅地)は、前年比2.8%増の16万5,600円/㎡でした。その中でも特に高い地価上昇率を記録しているのは、どの地域なのでしょうか。本稿では、国土交通省の地価公示をもとに、大阪府・住宅地の地価上昇率が高かったエリアをランキングで紹介します。

【2026年版】大阪府・住宅地の地価上昇率ランキング

大阪府の住宅地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、南森町駅が最寄りの「大阪市北区紅梅町125番」、なんば駅が最寄りの「大阪市浪速区桜川1丁目4番7」でした。

そして、3位は「蒲生四丁目」(大阪市城東区中央2丁目12番1)、4位は「西長堀」(大阪市西区北堀江4丁目7番)、5位は「天神橋筋六丁目」(大阪市北区本庄東2丁目15番9外)という結果になりました。

ランキングの多くを大阪市が占め、それ以外は11位と15位の高槻市、20位の吹田市、同じく20位の茨木市のみとなっています。

※最寄り駅は鑑定評価書にある「主要な交通施設」を記載

※地価上昇率は2025年比

※国土交通省の地価公示データより作成



10位までは大阪市が独占

地価上昇率ランキングには、生活や交通の面で利便性の高い地域が目立っています。また、10位までは大阪市が独占しているものの、11位以下には、ベッドタウンとしての機能を持つ大阪市以外の地域も含まれています。

ここからは、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で公表されている鑑定評価書をもとに、上位5地点の地域特性について解説します。

1位: 南森町

1位は、南森町(大阪市北区)で、地価上昇率は10.9%でした。鑑定評価書には、「建築価格が高騰する中においても開発素地需要は旺盛であり、地価水準は上昇傾向で推移している」とあります。

中高層マンションや事務所などが混在する地域ですが、近年はマンションの建設が多く進んでいます。建築費の上昇が続く中でも土地を求める動きは強く、地価は今後も安定して推移するとみられます。

1位: なんば

同率1位となったのは、なんば(大阪市浪速区)でした。鑑定評価書には、「同一需給圏は浪速区及び周辺区の住商混在地域及び商業地域一帯である」と記載されています。

このあたりは、マンションを中心に事業所などもみられる地域です。事業所の跡地は、マンション用地として活用されるケースが増えています。都市部では土地を求める動きが強く、取得しにくい状況が続いているため、地価は今後も上昇していくと考えられます。

3位: 蒲生四丁目

3位には蒲生四丁目(大阪市城東区)がランクイン。地価上昇率は、10.6%でした。鑑定評価書には、「近年、駅徒圏内においては分譲・賃貸ともマンションの取得需要は強く、近隣でも新規のマンション開発も見られ、需給バランスにより地価は上昇傾向にある」と表記されています。

中高層マンションが多く建つ住宅地で、今のところ周辺環境に大きな変化は見られません。そのため、当面は現在の街並みや住環境が続くと考えられます。蒲生四丁目駅から徒歩5分圏内にあり、マンションの人気も安定していることから、地価は上昇傾向にあります。

4位: 西長堀

4位の西長堀(大阪市西区)は、地価上昇率が10.5%でした。鑑定評価書には、「建築費の高騰が続き販売価格も上昇傾向にあるものの、利便性に優れたマンションの販売動向は好調であり、マンション素地需要も旺盛な状況にあるため、地価は堅調に推移している」とあります。

高層マンションが建ち並ぶ、すでに開発の進んだ住宅地です。今後も、現在のような土地利用が大きく変わることはないとみられます。建築費の上昇などでマンションの販売価格は上がる傾向にありますが、それでもマンション用地への需要は強く、地価は安定して推移すると考えられます。

5位: 天神橋筋六丁目

5位は天神橋筋六丁目(大阪市北区)で、地価上昇率は10.2%です。鑑定評価書には、「同一需給圏は、北区、周辺区等の共同住宅を中心とした住宅地域で、主たる需要者は、賃貸事業収益の獲得を目的とした不動産事業者等である」と記載されています。

中高層マンションが多く建つ住宅地で、不動産投資への安定した需要に支えられ、土地の需要も堅調に推移しています。今のところ地域に大きな変化はなく、当面は現在の街並みや環境が続くとみられます。