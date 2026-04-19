プジョー「2008」の限定車「Selenium Edition」発売 - 特別なグレーが復活!

ステランティスジャパンは4月15日、プジョーのコンパクトSUV「2008 GT Hybrid」をベースとする限定車「Selenium Edition」(セレニウム エディション)を80台限定で発売した。価格は438.95万円。

全国のプジョー正規ディーラーにて80台限定で発売

「2008」の造形美を引き立てる限定色「セレニウム・グレー」が復活

「2008」は日本の街中にも最適なコンパクトボディのSUV。取り回しの良さとSUVならではの力強さを両立する独創的なデザイン、最新世代の「3D i-Cockpit」、充実の先進運転支援システムを備える。

「2008 GT Hybrid」はブランド最新世代のハイブリッドシステムを搭載しており、21.5 km/l(WLTCモード)の高い燃費性能を誇る。2025年8月の発売以来、プジョーの最新デザインとテクノロジーに加え、スムーズで心地よい加速と伸びやかな走りも体感できるモデルとして幅広いユーザーから人気を集めている。

限定モデルの最大の特長であるボディカラー「セレニウム・グレー」は、2023年10月に発表された「2008」が新世代デザインを採用した際に初めて設定されたボディカラーだ。

当時から「2008」の造形美を引き立てる色として高い評価を得てきたが、その後は、惜しまれつつも通常のカラーラインアップとしては展開されなかった。再登場を期待する声を背景に今回、限定モデルで復活した。