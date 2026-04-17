マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ハコスカGT-Rに勝ったクルマ…マツダ「サバンナRX-3」の実車をチェック!

APR. 17, 2026 16:00
Text : 原アキラ
Share
Contents
目次を開く
Tags

「オートモビルカウンシル2026」で因縁の深い2台のクルマを並べて鑑賞することができた。1台は日産「ハコスカGT-R」、もう1台はマツダ「サバンナRX-3」だ。ハコスカGT-Rのレース50連勝を阻んだサバンナRX-3とは、いったいどんなクルマなのか。

  • マツダ「サバンナRX-3」

    状態良好なマツダ「サバンナRX-3」を発見!(本稿の写真は撮影：原アキラ)

「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちら

サバンナRX-3ってどんなクルマ?

ヴィンテージ宮田自動車がハコスカGT-Rの横に展示していたのが、マツダのサバンナRX-3だ。

  • マツダ「サバンナRX-3」

サバンナRX-3は東洋工業(現マツダ)が1971年に発売したロータリーエンジン搭載モデル。1973年までの前期型は10Aロータリー、以降1978年までの後期型は120PSを発生する強力な12Aロータリーを搭載していた。

「サバンナ」の由来は、ロータリーエンジンによる走りが草原を疾走する猛獣をイメージさせたこと。そこに輸出モデル名「RX-3」を付け足したのが車名の成り立ちだ。「レシプロからロータリーへ」という当時の動力革命を象徴するワイルドな名称である。

900kg以下という軽量ボディにロータリーエンジンを搭載し、甲高いロータリーサウンドを発生するとともに、比較的廉価な価格設定であったことから、車高を低めた走り屋さんなど、その時代の若いドライバーたちに大いに受け入れられた。

  • マツダ「サバンナRX-3」

モータースポーツにも積極的に参戦。「ロータリー使い」と称された片山義美選手や寺田陽次郎選手といったワークスドライバーの手により、すぐに好成績を連発した。デビュー年となる1971年12月の「富士TTレース」では、日産、マツダ双方のワークスドライバーたちが脱落していく中、ついにサテライトチームのサバンナRX-3が総合優勝を果たし、GT-Rの50連勝を阻止した逸話はもはや伝説。RX-3によるレース活動は1982年までの長きにわたり続けられた。

ヴィンテージ宮田自動車のブースに展示してあった鮮やかなイエローカラーの個体は、1977年製の後期型サバンナRX-3GTモデル。約20年前に行ったレストア作業はオリジナル度を重視し、ボディやエンジンなど全てをバラバラにして再メッキを施すなど、500万円以上をかけて丁寧に仕上げたという。

  • マツダ「サバンナRX-3」

前のオーナーさんの、「仕上げたら美しすぎて乗れなくなってしまい、しばらく眺めてました……」というコメント付きで、プライスタグは1,080万円。サバンナRX-3の上質車はタマ数極少で、もはやコレクターズアイテムの領域だ。

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( 住宅ローン )
これから住宅ローンを選ぶなら“固定vs変動”どちらが正解? 9割が利用したいと答えた「いま決めなくてもいい」ローンとは!?
APR. 09, 2026
View All
Weekly Ranking
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking