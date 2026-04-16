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日産はAIでクルマを変える? 長期ビジョンを発表

APR. 16, 2026 07:30
Text : 藤田真吾
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日産自動車が長期ビジョンを発表した。掲げたメッセージは「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」だ。AIを中心に据えた「AIディファインドビークル」(AIDV)に注力していくという。

  • 日産が長期ビジョンを発表

    日産が長期ビジョンを発表

AI自動運転のサブスク利用も可能に?

日産が技術イノベーションの中核に据えるのが「AIDV」だ。「AIドライブ技術」と「AIパートナー技術」を組み合わせることで、移動そのものを進化させ、移動の時間をより価値の高い体験へと変えていくとする。

  • 日産のイヴァン・エスピノーサ社長

    長期ビジョンを発表する日産のイヴァン・エスピノーサ社長

日産のAIドライブ技術については以前、東京でのデモ走行に同乗させてもらったことがある。複雑な道路事情と交通環境をものともせず、人間の操作なしで東京都心を走り抜けた「次世代プロパイロット」の精度は確認済みだ。

日産は長期的に、AIドライブ技術を搭載するモデルをラインアップの約9割まで拡大することを目指す。2026年夏に発売予定の「エルグランド」には、2027年度末までに次世代プロパイロットを導入するという。

  • 日産「エルグランド」

    日産「エルグランド」(ジャパンモビリティショー2025で撮影)

長期ビジョンの発表後、報道陣とのラウンドテーブルに臨んだ日産のイヴァン・エスピノーサ社長によれば、AIドライブ技術についてはクルマのオプションとして一括で料金をとって販売する方法もあれば、サブスクリプションのような手法で使用料を取る方法もあり得るとのことだ。

  • 日産「エクストレイル/ローグ e-POWER」

    長期ビジョンに合わせてお披露目した新型「エクストレイル/ローグ e-POWER」。日産独自の電動モーター駆動システムを採用したグローバルのコアモデルで、充電の必要がなく、ハイブリッドならではの高効率と電動駆動ならではの軽快な走りを実現する

  • 日産「ジュークEV」

    長期ビジョンに合わせてお披露目した新型「ジュークEV」。大胆で個性的なデザインと先進的な機能を融合した欧州におけるコアモデル

  • 日産スカイライン

    「スカイライン」のティザーを公開! 「日本市場のハートビートモデル」となる「ドライバー中心」のクルマで、「高性能で意のままの走りを実現」するという

  • 日産スカイライン

    こちらもスカイライン

  • 日産エクステラ

    こちらもティザーが公開となった「エクステラ」。「米国におけるハートビートモデル」となるエクステラは、「冒険心をかき立てるキャラクターとフレーム構造ならではの強靭性」を備えるとのこと

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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