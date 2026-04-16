お茶で眠りを整える滞在に、ホテル1899東京のスリープツーリズムを体験してみた

「春眠暁を覚えず」という言葉がある通り、春は暖かくなり、朝起きづらかったり日中もぼんやりしたりしがちだ。そんな乱れた睡眠リズムを立て直す方法として、いま注目されているのが「スリープツーリズム」。睡眠そのものを目的にした滞在体験だ。

今回は、東京・新橋にある「ホテル1899東京」で4月30日まで開催しているスリープツーリズムプラン「お茶と眠りのめぐりステイ-1899 SLEEP JOURNEY-（1899 スリープ ジャーニー）」を体験。お茶がコンセプトのホテルで、仕事の合間に心と身体がほっと一息つく一夜を過ごしてきた。

ホテル1899東京

「お茶と眠りのめぐりステイ」プランは、睡眠を促すと同時に心地よい目覚めをサポートする「心」と「体」の「巡り」を良くする9つの特典付き。感情と思考を解きほぐし、血行を促進することで、体をリラックスさせる役割の副交感神経を優位に導く設計だ。お茶をテーマにしたホテルらしく、茶香炉やお茶を使った食事など、日本茶を軸にした仕掛けが随所に組み込まれている。

茶室のような客室で、上質な眠りを得るための9つの特典を楽しむ

今回は、ベッドの床が一段高くなっている部屋「スーペリアダブルB -ENGAWA-」に滞在。高さの異なる設計が空間に緩やかな区切りを生んでおり、靴を脱いで上がる動線も含め、茶室に近いしつらえだ。

スーペリアダブルB -ENGAWA-



部屋で一息ついたら、フロントで渡される「春のセットアップノート」を記入。ノートには「この一年間にあった出来事」や「一年前の今日に戻ってやり直せたら何をしたいか」といった合計8問の質問が用意されている。室内に用意されているお茶や、フロント横のティーカウンターのドリンクを楽しみながら、自分の内面に向き合ってみる。

一日の仕事を終えて食事を済ませたら、2階のティーカウンターに。18時～22時の間、就寝前の「おやすみドリンク」をオーダーできる。

ドリンクは睡眠ホルモンの「メラトニン」を含むオーガニックタルトチェリーとミルクをベースにしたカクテル。安眠効果のあるピスタチオもトッピングされており、優しい甘酸っぱさが一日の疲れを癒やしてくれる。

入浴も9つの特典の一つだ。今回のプランでは、5種の生薬と2種類の温泉成分を配合した医薬部外品の入浴剤「NIGHT BATH」を用意。有効成分が疲労回復や冷え性の予防、肩こりの解消などに作用する。柚子の香りを楽しみながら体を温めて血行を促し、深い睡眠が得られる。

寝る前には「おやすみ前のストレッチ」として2つのストレッチを紹介している。毎日PCの画面を見つめているので、今回は目の疲れをほぐす『ぎゅっとウインク』を実践した。また2階のフロントにあるライブラリーから本を借りて、読書をするのも一つの過ごし方だ。茶香炉を焚いてカモミールの香りに包まれながら本を読むと、自然と眠気が訪れる。

スリープツーリズムということで、本プランでは通常の枕に加えて「ヒツジのいらない枕」をベッドに設置。内部のクッションをカスタマイズすることによって、自由に高さを調整できるため、理想のフィット感と寝心地を実現する。

ヒツジのいらない枕(左手前)

内部をカスタムして好みの高さに変更できる

翌朝の楽しみと言えば朝食。お茶をコンセプトに据えたホテルらしく、「抹茶パン」や「お茶ソーセージ」といったオリジナルのお茶料理やお茶スイーツ約30種類をビュッフェ形式で提供している。お茶に含まれるカフェインやカテキンが、朝の目覚めをサポートしてくれる。

朝食にはお茶料理をセレクト

お茶料理は日替わり提供。なかでもおすすめは「煎茶ローストチキン」と「お茶の佃煮」だ。

「煎茶ローストチキン」は鶏肉を煎茶に漬け込み、更に煎茶を塗して火入れをすることで、お茶の風味をしっかり感じる味わいに。「お茶の佃煮」は1899オリジナルの深蒸し煎茶「六煎茶」の茶葉で作っており、ほうじ茶で炊いた茶飯に乗せて2種類のお茶の風味を楽しめそうだ。宿泊日はあいにく違うメニュー展開だったが、ぜひチャンスを狙って楽しんでほしい。

朝食で空腹を満たした後は、“お目覚めドリンク”の「お汁粉」を一杯。ほうじ茶にお汁粉を合わせ、塩抜きした桜をあしらった春を感じるドリンクで、優しい甘さが朝食後のデザート替わりにも。こちらもほうじ茶のカフェインが目覚めを促す効果が期待できる。

実は、宿泊後もホテル「1899東京」のスリープツーリズムは続く。チェックアウト3日後とチェックアウト1か月後、そしてチェックアウト1年後にフォローアップのメールが届く。ノートに書いた内容を見返す前提の設計で、宿泊時に決めた習慣の継続をサポートしてくれる。

今回滞在した「お茶と眠りのめぐりステイ-1899 SLEEP JOURNEY-（1899 スリープ ジャーニー）」は、4月29日まで、ホテル公式サイトにて予約を受け付け中。セットアップノートや、就寝前のリラックスタイムをしっかりとることで、日ごろ慌ただしく過ぎる一日の時間を有意義に過ごせた。慌ただしい新生活の始まりに、こういう時間の取り方で心を落ち着けるのはどうだろうか。

お茶と眠りのめぐりステイ-1899 SLEEP JOURNEY-

宿泊期間：3月1日～4月30日

予約期間：1月16日～4月29日

対象客室/価格：スタンダードダブル/朝食付き1名3万2,500円～

スーペリアダブルA -IRORI-/朝食付き1名3万7,500円～

スーペリアダブルB -ENGAWA-/朝食付き1名3万7,500円～

コーナーデラックスツイン/朝食付き1名5万5,000円～

※一日4室限定