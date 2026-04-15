【TOP30】NISAつみたて投資枠、何が人気？S&P500首位、成長株ファンドもランクイン

PayPay証券で2026年3月1日～31日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠の銘柄を、買付金額と積立件数のランキング形式で紹介します。ランキングを見ると、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が両部門で1位となり、米国株や全世界株に分散投資する王道インデックスファンドの人気が際立つ結果となりました。一方で、「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「ひふみプラス」など値動きの大きい成長株系ファンドも上位に入り、積立投資でも成長性を重視する動きがうかがえます。

NISAつみたて投資枠ランキング(買付金額／積立件数)

買付金額ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

4位 iFreeNEXT FANG+インデックス

5位 インデックスオープン・日経225

積立件数ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

3位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

4位 インデックスオープン・日経225

5位 インデックスオープン・アメリカ株式

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」がトップに

買付金額、積立件数のどちらも「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が1位となりました。そのほか、上位には「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」が並ぶなど、米国株や世界株に幅広く分散して投資する王道ファンドの強さが目立つ結果となりました。相場の先行きに不透明感が出やすい局面でも、低コストで分かりやすい商品を軸にコツコツ積み立てたいと考える方が多かったことがうかがえます。

また、買付金額では4位に「iFreeNEXT FANG+インデックス」、9位に「ひふみプラス」が入りました。積立件数でもそれぞれ6位と7位にランクインしており、値動きの大きい成長株にも一定の人気が見られます。加えて「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」や「日経平均高配当利回り株ファンド」なども上位に入り、投資地域や株式のタイプを分散して投資する動きも感じられました。

【買付金額】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30

【積立件数】NISAつみたて投資枠ランキングTOP30