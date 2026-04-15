日産が中国で「NX8」発売 - 71の装備を標準搭載し15.99〜20.99万元の価格帯を実現

日産自動車と中国合弁会社の東風日産乗用車公司(DFN)は4月8日、新型EV(電気自動車)の「NX8」を発売した。

「すべての家族にとって理想的なSUV」がコンセプト

NX8は中国のユーザー向けに開発した「Nシリーズ」の第3段。EVのミッドサイズセダン「N7」、プラグインハイブリッド(PHEV)セダン「N6」に続いて登場したミドルクラスSUVのEVだ。

快適性、先進装備、安全性能の3領域における71の装備を全グレードで標準搭載し、15.99万元〜20.99万元の価格帯を実現した。

電気自動車、レンジエクステンダーの2種類を設定

NX8は中国市場の多様なニーズに対応するため、EVとレンジエクステンダー(REEV)の2つのパワートレインをラインアップ。EVは「580 Pro」「580 Max」「650 Max」、REEVは「150 Pro」「150 Max」「310 Max」と、それぞれに3つのグレードを用意している。

EVの航続距離は650km。800Vの超急速充電に対応し、6分の充電で約300km相当の充電が可能だ。REEVはEV走行距離が310km、総合航続距離は1,450kmとなり、ガソリン走行時の燃費は4.51L/100km(約22.17km/L)で、長距離移動も安心で経済的だ。

快適性の向上

荷室容量773Lのラゲッジや-6℃〜55℃に設定が可能な両開き式冷温庫を搭載するなど、車内での時間を快適に過ごせる設計となっている。

後席の室内高は同クラス最高の1,285mmを実現。子どもが立って着替えられる利便性を確保するなど、「どの席も主役」という考え方のもと、乗員全員が心地よく過ごせる室内空間を提供する。さらに、車内温度を適切に維持する機能や誤操作防止、ペットの置き忘れを通知する機能などを備えた「ペット保護モード」も搭載している。

代表機能

・AIゼログラビティシート2.0 (25個のマッサージエアバッグとサポートエアバッグを内蔵)

・AI非接触風コントロールシステム

・乗り物酔い防止技術3.0

・後席電動リクライニングシート(電動リクライニング・通気・加温・マッサージ機能を装備)

・車載冷温庫(-6℃〜55℃)



先進インフォテインメントと知能化装備

15.6インチのデュアル大型ディスプレイや中国向けの車載OSである「NISSAN OS 2.0」を搭載するなど、先進装備も多数搭載。さらに、自動駐車支援機能も搭載し、縦列駐車や狭いスペースでの駐車もサポートする。

代表機能

・15.6インチ デュアル大型ディスプレイ

・「NISSAN OS 2.0」

・AI音声アシスタント

・Qualcomm Snapdragon 8295P チップ、256GB大容量ストレージ

・AR-HUD(約63インチ相当表示)



高い安全性能

NX8は電動車の普及が進む中で、特に安全性を重視し、バッテリーから車両全体に至るまで多層的な安全対策を採用している。

CATL製の高品質セルを用いた「クラウドシールドバッテリー2.0」を搭載し、146項目に及ぶバッテリー安全試験をクリア。さらに、24時間体制のクラウド監視を行うことで、日常の使用から長距離走行まで高い安心感を提供する。

また、Momenta社と共同開発した運転支援システムと約63インチ相当表示のAR-HUDを組み合わせることで、長距離運転時のドライバーの負担を軽減し、安全で快適な走行をサポートする。

加えて、2000MPa級の高強度鋼材を用いた鋼・アルミハイブリッド構造のボディにより、高い衝突安全性能を確保するとともに、世界最多のOLED発光ユニットを備えたリアコンビネーションランプを採用し、優れた被視認性と安心感を両立している。

NX8のEVモデルは4月8日発売、レンジエクステンダーモデルは5月中下旬より順次納車予定だ。