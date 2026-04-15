同じ顔を量産しただけなのに、なぜアンディ・ウォーホルの『マリリン・モンロー』は“名画”なのか

「名画」と呼ばれる絵画には、思わず誰かに話したくなるような物語が存在します。本記事では、世界中の名画の“裏話”を紹介した『ムンクは何を叫んでいるのか?』(井上馨 著／サンマーク出版 刊)から、一部を編集・抜粋してお届けします。

大量生産できるこの作品が評価されたのはなぜ? 『マリリン・モンロー』(1967)

作者：アンディ・ウォーホル/所蔵：アンディ・ウォーホル美術館など

マリリン・モンローの顔が並んでいる。

同じ顔が何枚も、派手なピンクや黄色や青で彩られて、ずらりと並んでいる。20世紀を代表するアメリカの大女優。その顔が、まるで商品のパッケージのように、繰り返し印刷されている。

これが芸術なのだろうか。

そう思った人もいるかもしれない。実はこの作品、画家が筆で描いたものではない。写真をシルクスクリーンという印刷技法で転写し、色をつけたものだ。

つまり、同じものを何枚でも作れる。大量生産が可能なのである。

手描きではない。一点ものでもない。誰でも複製できる。

そんなものが芸術と言えるのか?

もしあなたがそう反発したなら、おめでとう。それこそが、作者アンディ・ウォーホルの狙いである。

ウォーホルは、その問いを投げかけるために、この作品を作ったのだ。

ただし、「複製可能なものは芸術か?」という問いかけ自体は、ウォーホルが最初ではない。その数十年前、マルセル・デュシャンという芸術家が、大量生産された便器に署名をして「これは芸術だ」と展示した。何が芸術で何が芸術でないのか、その境界線を揺さぶる試みは、すでに始まっていた。

では、ウォーホルの本当の革命とは何だったのか。

それは、題材の選び方にある。

あなたは「絵画」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか。

神話の一場面。王侯貴族の肖像画。美しい風景。歴史的な事件。絵画とは、高尚なもの、特別なものを描くもの。そんなイメージがないだろうか。

ウォーホルは、それを完全にひっくり返した。

彼が描いたのは、スーパーで売っているキャンベルスープの缶だった。コカ・コーラの瓶だった。そして、テレビや雑誌で誰もが見る女優の顔だった。

どこにでもあるもの。誰でも知っているもの。広告やメディアで毎日目にするもの。そんな大衆文化のイメージを、ウォーホルは堂々と芸術の舞台に持ち込んだのだ。

考えてみてほしい。それまで、スープ缶を芸術として美術館に飾るなど、誰が想像しただろうか。女優のブロマイド写真を、絵画と同じように展示するなど、誰が考えただろうか。

ウォーホルはそれをやった。そして、世界はそれを受け入れた。

彼の作品は「ポップアート」と呼ばれるようになる。大衆文化(ポピュラーカルチャー)を題材にした芸術。高尚である必要はない。身近なものでいい。私たちの日常にあるものだって、芸術になりうる。

ウォーホルは、芸術のハードルを下げたのではない。

芸術の定義そのものを広げたのだ。