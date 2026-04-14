日本でパジェロ復活? 三菱自動車が「新型クロスカントリーSUV」の年内発売を明言

三菱自動車工業が日本市場で「パジェロ」を復活させることは、ほぼ確実な情勢? 「オートモビルカウンシル2026」の三菱ブースで、そんな空気を感じた。

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三菱ブースはパジェロ一色!

三菱自動車ブースのテーマは「ブランドレガシーから見る過去～未来の三菱自動車らしさ」。広いブースには、パジェロのルーツともいえる「J11デリバリ・ワゴン」(1953年)、パジェロのコンセプトモデルとなった「パジェロ1」(1973年)、1982年に登場した初代「パジェロ」、1991年の2代目「パジェロ」、初代「パジェロ」のダカールラリー総合優勝車両(1985年)の5台が並び、まさにパジェロ一色の状態だった。

会場でスピーチした三菱自動車の岸浦恵介社長は、「外部環境の急激な変化を踏まえ、スピードと柔軟性を最優先として事業を推進していきます。年内には『本格クロスカントリーSUV』を投入することで、SUVを中核としたブランド価値の強化を図る予定です。またASEANでは、EV(電気自動車)の価格競争に拙速に追従することをせず、顧客のニーズに合致したハイブリッドを軸とすることで、信頼性・実用性においての差別化を行います。またRALLIARTブランドの再活性化を進めることで、商品と体験の両面でブランド力の向上を果たします」と抱負を語った。

三菱自動車の岸浦恵介社長

特に年内投入予定の新型SUVについては、三菱のコアとなる「本格クロスカントリーSUV」という位置付けとすることでブランドの柱を強化し、三菱らしさを磨き上げるとともに既存/新規の顧客の期待に応えることのできる“旗艦”的な存在にしたい、と力を込めた。名称として「パジェロ」を採用するかどうかについては言明を避けたが、とにかく今、万全の準備をしているところだ、とコメントしている。

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