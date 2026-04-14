【調査で判明】男性の年収は、いくらあると「結婚相手候補認定」されるのか

男女関係の疑問を心理学や行動科学の知見から解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、恋愛や結婚において重要視されがちな「男性の年収」について考えます。
女性が結婚相手に求める年収の目安はどの程度なのか。公的調査や統計データをもとに、経済力がパートナー選びに与える影響や、その数字の背景にある心理について解説します。
男性の年収は、いくらあると「結婚相手候補認定」されるのか？
外見、会話、経済力──現代の恋愛市場で求められる「総合力」の中でも、ここでは特に「経済力」について深掘りしていきます。なぜなら、これは努力次第で確実に伸ばせる要素でありながら、多くの男性が目を背けがちな領域だからです。女性が結婚相手に求める年収には、具体的にどんな「ライン」があるのでしょうか。
こども家庭庁の「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」では、未婚者に「結婚や出産を考えるときに必要だと思う年収」を聞いたところ、結婚したい人では「400～500万円未満」が最も多いという結果でした※1。また、国勢調査などを分析した結果では、「年収が高い男性ほど既婚率が高い」ことも一貫して示されています※2。
この数字を見て、「結局、女は金なのか」と斜に構え、拗ねてしまうのは簡単です。しかし、現代ではお金、収入の問題からは逃げられません。私たちはまず、この現実から目を背けず、なぜ女性たちがその数字を求めるのか、その深層心理を読み解く必要があります。
女性が見ているのは、銀行口座の残高そのものではありません。その数字を稼ぎ出すに至った、あなたの「努力」と「生命力」を見ているのです。
資本主義社会において、お金とは「誰かの役に立った対価」です。年収400万円、500万円、あるいはそれ以上という数字は、あなたが社会という荒野でどれだけの責任を負い、どれだけの価値を提供し、そして自分自身を律して戦ってきたかを示す、一つの「戦果」なのです。
女性のDNAには、太古の昔から「優秀な遺伝子を残し、子どもを安全に育てる」というプログラムが刻まれています。現代において、その安全を担保するのが経済力である以上、彼女たちが一定のラインを求めるのは、ワガママではなく、種の保存本能としての「正当な要求」です。つまり、稼げていない男というのは、厳しい言い方をすれば、社会という群れの中で「狩りができないオス」であると見なされてしまうのです。
しかし、ここで誤解していただきたくないのは、「金さえあればいい」という拝金主義をおすすめしているわけではない点です。もしあなたが、ただ運良くお金を持っているだけで、教養もなく、志もなく、魂が磨かれていないのであれば、女性はあなたを「便利なATM」としてしか扱わないでしょう。それは、私たちが目指す「魂が震えるような恋愛」とは対極にある、空虚な契約関係に過ぎません。
私たちが目指すべきは、お金の奴隷になることではなく、お金を大切な人を守るための力として従えることです。20代、30代の男性諸君。このデータが示す「壁」を、どうか絶望の材料にしないでください。むしろ、「ここを超えれば、選ばれる側のステージに立てるのだ」という希望の道標として捉えてほしいのです。
女性の皆さんにも伝えておきます。
年収だけで男性を判断するのは、危険です。大切なのは、「その人が今も成長し続けているか」「将来に向けて努力しているか」という姿勢です。今の年収が低くても、向上心を持って努力している男性は、数年後には大きく化ける可能性があります。
逆に、今は高収入でも、成長が止まっている男性は、時代の変化についていけなくなるリスクがあります。数字だけでなく、その人の「伸びしろ」を見る目を養ってください。
『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』(土橋優樹／KADOKAWA)
おごりおごられ論、整形の是非など、男女の問題を科学的に解決！初デートは男性が奢るべきか？割り勘はその後の関係にどんな影響を及ぼすか？など、ＳＮＳでたびたび話題になる男女の問題はすでに国内外の大学の研究により、答えは出ています。ＹｏｕＴｕｂｅで人気・恋トレ大学の学長・土橋優樹さんが男女関係のよくある100の問題を、論文に基づいて解説。これさえ押さえれば、人間関係もするっとうまくいく…！？