【調査で判明】男性の年収は、いくらあると「結婚相手候補認定」されるのか

男女関係の疑問を心理学や行動科学の知見から解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、恋愛や結婚において重要視されがちな「男性の年収」について考えます。

女性が結婚相手に求める年収の目安はどの程度なのか。公的調査や統計データをもとに、経済力がパートナー選びに与える影響や、その数字の背景にある心理について解説します。

男性の年収は、いくらあると「結婚相手候補認定」されるのか？

外見、会話、経済力──現代の恋愛市場で求められる「総合力」の中でも、ここでは特に「経済力」について深掘りしていきます。なぜなら、これは努力次第で確実に伸ばせる要素でありながら、多くの男性が目を背けがちな領域だからです。女性が結婚相手に求める年収には、具体的にどんな「ライン」があるのでしょうか。

こども家庭庁の「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」では、未婚者に「結婚や出産を考えるときに必要だと思う年収」を聞いたところ、結婚したい人では「400～500万円未満」が最も多いという結果でした※1。また、国勢調査などを分析した結果では、「年収が高い男性ほど既婚率が高い」ことも一貫して示されています※2。

この数字を見て、「結局、女は金なのか」と斜に構え、拗ねてしまうのは簡単です。しかし、現代ではお金、収入の問題からは逃げられません。私たちはまず、この現実から目を背けず、なぜ女性たちがその数字を求めるのか、その深層心理を読み解く必要があります。

女性が見ているのは、銀行口座の残高そのものではありません。その数字を稼ぎ出すに至った、あなたの「努力」と「生命力」を見ているのです。

資本主義社会において、お金とは「誰かの役に立った対価」です。年収400万円、500万円、あるいはそれ以上という数字は、あなたが社会という荒野でどれだけの責任を負い、どれだけの価値を提供し、そして自分自身を律して戦ってきたかを示す、一つの「戦果」なのです。

女性のDNAには、太古の昔から「優秀な遺伝子を残し、子どもを安全に育てる」というプログラムが刻まれています。現代において、その安全を担保するのが経済力である以上、彼女たちが一定のラインを求めるのは、ワガママではなく、種の保存本能としての「正当な要求」です。つまり、稼げていない男というのは、厳しい言い方をすれば、社会という群れの中で「狩りができないオス」であると見なされてしまうのです。

しかし、ここで誤解していただきたくないのは、「金さえあればいい」という拝金主義をおすすめしているわけではない点です。もしあなたが、ただ運良くお金を持っているだけで、教養もなく、志もなく、魂が磨かれていないのであれば、女性はあなたを「便利なATM」としてしか扱わないでしょう。それは、私たちが目指す「魂が震えるような恋愛」とは対極にある、空虚な契約関係に過ぎません。

私たちが目指すべきは、お金の奴隷になることではなく、お金を大切な人を守るための力として従えることです。20代、30代の男性諸君。このデータが示す「壁」を、どうか絶望の材料にしないでください。むしろ、「ここを超えれば、選ばれる側のステージに立てるのだ」という希望の道標として捉えてほしいのです。

女性の皆さんにも伝えておきます。

年収だけで男性を判断するのは、危険です。大切なのは、「その人が今も成長し続けているか」「将来に向けて努力しているか」という姿勢です。今の年収が低くても、向上心を持って努力している男性は、数年後には大きく化ける可能性があります。

逆に、今は高収入でも、成長が止まっている男性は、時代の変化についていけなくなるリスクがあります。数字だけでなく、その人の「伸びしろ」を見る目を養ってください。