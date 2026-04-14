「ナポレオンの肖像画」は“嘘ばかり”だった、誰もが騙されている本当の姿とは

「名画」と呼ばれる絵画には、思わず誰かに話したくなるような物語が存在します。本記事では、世界中の名画の“裏話”を紹介した『ムンクは何を叫んでいるのか?』(井上馨 著／サンマーク出版 刊)から、一部を編集・抜粋してお届けします。

この絵に描かれた噓を見抜けるか? 『サン＝ベルナール峠を越えるナポレオン』

作者：ジャック＝ルイ・ダヴィッド/マルメゾン城

1800年春、ナポレオンは予備軍を率いてアルプス山脈を越えた。

オーストリア・ロシア連合軍に奪われたチザルピーナ共和国を取り戻すため、敵の裏をかく大胆な作戦だった。

この絵は、その歴史的瞬間を描いた「はず」の作品だ。立派な白馬、ダイナミックなポーズ、勇ましい表情──完璧な英雄の姿がここにある。

しかし、この絵には少なくとも5つの「噓」が隠されている。

1つ目の噓は「白馬」。

実際のナポレオンが乗っていたのは、ラバ(馬とロバの雑種)だった。山道に適した地味な動物であり、白馬なんて危険すぎて使えなかった。

2つ目の噓は「体格」。

ナポレオンの身長は約168センチで小太り。この絵のようなスタイリッシュな体型ではなかった。

そして3つ目の噓は「服装」だ。

悪天候の山越えで、こんな薄いマント1枚のはずがない。実際は地味な灰色の厚いコートに身を包んでいた。

4つ目の噓は「ポーズ」である。

険しい山道で馬を立ち上がらせるなど自殺行為。実際は現地ガイドに導かれ、慎重に進んでいた。

最後、5つ目の噓が「天候」だ。

絵では青空が垣間見えるが、実際は雪と風の悪天候だった。

では、なぜこんな「噓だらけ」の絵が存在するのか？

実はこの絵、ナポレオンが注文したものではない。スペイン王家が、フランスとの親睦の証として制作させた「政治的プレゼント」だった。

贈り物として「ラバに乗った小太りの男が、ガイドに引かれて山を登る図」では失礼すぎる。

だから画家ダヴィッドは、現実を「改良」したのだ。

画面左下の岩に注目してほしい。

「ハンニバル」「カール大帝」そして「ボナパルト(ナポレオン)」の名が刻まれている。アルプスを越えて偉業を成し遂げた歴史的英雄たちだ。つまり、ナポレオンを伝説の偉人と同列に置いているのだ。

面白いのは、ナポレオン本人の反応である。この「噓だらけ」の絵を見た彼は、大喜びした。なんと同じ構図で5枚も描かせたのだ。

現代で言えば、極限まで加工した自撮り写真のようなもの。本人も分かっている。これは現実ではないと。でも、これこそが歴史に残したい自分の姿だと。

英雄は、時に現実よりも神話を選ぶ。

だからこの絵は今も、世界中の美術館で「真実」として飾られている。