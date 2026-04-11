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フェラーリじゃなくてフィアットの「ディーノ」に出会った! どんなクルマ?

APR. 11, 2026 12:43
Text : 藤田真吾
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クルマで「ディーノ」といえばフェラーリが思い浮かぶが、こちらはフィアットの「ディーノ」だ。恥ずかしながら、こういうクルマがあることすら知らなかったのだが、どんなクルマなのか? 「オートモビルカウンシル2026」(Automobile Council 2026)で聞いてきた。

  • フィアット「ディフェンダー」

    フィアットにも「ディーノ」があった?

「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちら

フィアットがディーノを作った経緯

ディーノといったら、フェラーリのこのクルマだ。

  • フェラーリ「ディーノ 206 GT」

    フェラーリ「ディーノ 206 GT」

「Vintage Car VISCO」の担当者によると、フェラーリ「ディーノ」が搭載していたV型6気筒エンジンを作っていたのが、実はフィアットだった。フィアット版「ディーノ」はフェラーリ版「ディーノ」と同じエンジンを使っている。

  • フィアット「ディーノ」

    「オートモビルカウンシル2026」(Automobile Council 2026)は4月12日まで幕張メッセで開催中。写真のフィアット「ディーノ」は「Vintage Car VISCO」(福岡県北九州市)の展示車両だ

  • フィアット「ディーノ」

なぜ、フィアットがフェラーリのエンジンを作ることになったのか。

フェラーリの公式HPによると、1967年に「F2」というレースのレギュレーションが変更されたことにより、フェラーリでは、レース用に従来よりも小さなエンジンを用意する必要に直面した。使えるエンジンは「連続する12カ月で500台以上生産された」ものであることが条件。当時のフェラーリには、規制に適応したエンジンをこれだけたくさん生産することは困難だった。そこでフィアットと手を組んだ。

フィアットはエンジンを製作し、同社のフロントエンジンモデルに搭載して「ディーノ」の車名で販売する。一方のフェラーリは、「12カ月で500台以上(フィアットによって)生産されたエンジン」を手に入れる。こんな取り引きが成立したのである。

  • フィアット「ディーノ」

    フィアット「ディーノ」はフロントにV6エンジンを横置きで積んで後輪を駆動するFR。一方のフェラーリ「ディーノ」は、縦置きエンジンをミッドシップに積んで後輪を駆動する

フィアットのディーノにはスパイダー(オープンカー)とクーペの2種類があった。スパイダーはピニンファリーナ、クーペはベルトーネが手掛けたそうだ。写真の個体は見ての通りスパイダーで、格納してあるソフトトップ(幌)の色は黒。付け替え可能なハードトップも付属しているそうだが、ソフトとハードの両方がそろっているのは珍しいことなのだという。

  • フィアット「ディーノ」

    1969年式のフィアット「ディーノ スパイダー 2.0」。ボディサイズは全長4,110mm、全幅1,700mm、全高1,270mm、ホイールベースは2,280mm。エンジンは2.0LのV6、最高出力は160PS/7,200rpm

こちらの個体は「Vintage Car VISCO」が九州で乗っていたオーナーから譲り受けたもの。価格は2,640万円となっていた。

【フォトギャラリー】フィアット「ディーノ」

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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