サンローランの車も? バーニーズニューヨークがオートモビルカウンシルに!

ファッションアイテムや雑貨などを取り扱うスペシャリティストア「バーニーズ ニューヨーク」(BARNEYS NEW YORK)が「オートモビルカウンシル2026」に出展中だ。クラシックカーの祭典にポップアップストアを出す理由は? 何が見られる? 現場で確認してきた。

クルマのイベントにバーニーズ ニューヨーク?

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ファッションとクルマの親和性

さまざまなファッションアイテムを取り扱うバーニーズ ニューヨークは近年、「ヴィンテージアイテム」に力を入れている。日本中からヴィンテージカーが集まる「オートモビルカウンシル2026」(Automobile Council 2026、4月12日まで幕張メッセで開催中)は、ある意味で「客層が重なる」場所なのかもしれない。「実際、私たちのお客様が会場にいらっしゃったりもしていますので、客層の親和性というのは感じますね」とバーニーズ ニューヨークのブース担当者は話していた。

店舗では基本的に、ブランドの最新アイテムやオリジナルの商品を販売しているそうだが、ここ1～2年はヴィンテージアイテムの取り扱いにも注力しているとのこと。例えば銀座店では、3階の一画を使ってヴィンテージアイテムを展示・販売しているそうだ。

「私たちが『洋服屋さん』として、ファッションをやるものとして感覚、感性を高めたり、ファッション談義をする場合には、やっぱり昔から、ヴィンテージアイテムというものが出てきます。単なる一点物としての魅力にとどまらず、今あるもの、最新のものと組み合わせたりして、どうやってカッコよく見せるか、という話をしたりもします」(バーニーズ ニューヨーク担当者)

新旧のいいものを組み合わせるという考え方は、最近、クルマの世界でよく聞くようになってきた「レストモッド」に近いものを感じる。

ポップアップストアでは1930年代のルイ・ヴィトンのトランク(モノグラムが手書き)やヴィンテージ時計、エルメスのスカーフなどを見ることができたが、面白いと思ったのはサンローランのモデルカーだ。

なんだこれ! サンローランのモデルカーを発見

サンローラン製マッスルカー(?)はどんな経緯で生まれたのか。

会場で話を聞いた担当者によると、サンローランはその昔、パリの右岸(セーヌ川の)に本店を持つことを目指していて、その願いがかなったときに、いろいろなノベルティグッズを製作した。そのうちのひとつが、このモデルカーだ。このアイテムは担当者がパリにいたときに数万円で購入したものであるとのこと。非売品だが、「オートモビルカウンシル」に合わせて会場に展示しているそうだ。

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