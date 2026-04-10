ルイ・ヴィトンの新作メンズバッグチャームは遊び心が満載! アイコニックな蜂のマスコットも

ルイ・ヴィトンはこのほど、2026メンズ スプリング・コレクションから新作メンズバッグチャームを発売した。

メゾンのアイコニックなマスコットが春の訪れを讃える洗練された蜂の装いに仕立てられた「バッグチャーム・LV ルイ ベア ビー」やトロピカルフルーツのコードを再解釈したレザーの「バッグチャーム・LVドラゴンフルーツ」などをそろえている。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

どんなアイテム?

あらゆるシーンに軽やかな遊び心を添える「バッグチャーム・LV ルイ ベア ビー」。メゾンのアイコニックなマスコットが、春の訪れを讃える洗練された蜂の装いで登場した。ブルーの羽やブラック&ゴールドのボーダー柄トップにダークなサングラスをまとい、季節の新たな息吹と可能性に満ちたエスプリを象徴している。すべて手作業で仕上げられ、メゾンの卓越したクラフツマンシップが随所に光るアイテムだ。

製品名：バッグチャーム・LV ルイ ベア ビー

価格：19万2,500円

素材：ポリエステル、レザー



PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

トロピカルフルーツのコードを再解釈した、ポーチとしても使えるレザーの「バッグチャーム・LVドラゴンフルーツ」。印象的なピンクの果皮に包まれたドラゴンフルーツの象徴ともいえる種は、LV ロゴをさりげなく散りばめて表現している。ファスナー開閉式で、鍵やワイヤレスイヤホンを収納することができる。

製品名：バッグチャーム・LV ドラゴンフルーツ

価格：16万600円

素材：レザー、キャンバス



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新たな季節のロマンスと再生を表現した「バッグチャーム・LV フラワーズ ウォータリングカン」。メゾンのアイコニックなモノグラム・フラワーを再解釈した花々が色鮮やかにブラウンのジョウロから咲き誇り、LV ロゴを引き立てる。バッグチャームとしてはもちろん、パンツに取り付けて装いのアクセントとしても楽しめる。

製品名：バッグチャーム・LV フラワーズ ウォータリングカン

価格：15万1,800円

素材：レザー、レジン



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バッグやベルトループに取付けるのに最適なサイズの「モノグラム・フラワー ポーチ」。ファスナー付きのケースには、鍵やクレジットカード、ワイヤレスイヤホンなどを収納できる。スプリング・コレクションのテーマをフローラルに再解釈したパターンが機能的なデザインにモダンな魅力を添え、シルバーカラーのビス(鋲)をあしらったレザーのコーナー部分は、メゾンのトランク製造の伝統を想起させる。

製品名：モノグラム・フラワー ポーチ

価格：12万9,800円

素材：モノグラム・フラワー キャンバス



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