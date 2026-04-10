"早寝早起きは健康"とは限らない。年齢で変わる睡眠の正解

健康のために「早寝早起き」を意識している人は多いですが、年齢を重ねるほど必ずしも最適とは限りません。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、こうした“健康に良いと思い込まれている習慣”の落とし穴について、体の仕組みから解説しています。

本稿では同書の内容から一部を抜粋し、高齢期における睡眠時間の変化と体温リズムの関係をもとに、「早寝早起き」よりもむしろ「やや遅寝遅起き」が健康的とされる理由を紹介します。

年を取ったら、遅寝遅起きを心がけたほうが健康的

若いうちは夜に出歩いたり、深夜までテレビやスマホを見たりと、夜更かしをするのはごく普通のこと。しかし、年を取ってきたら、夜遅くまで起きていてもやることがない、あるいは健康に悪そうだからと、早めに寝床に入る傾向が強くなる。

年とともに就寝時間が早くなるのは、ごく当たり前のように思えるかもしれない。とはいえ、平均的な睡眠時間は、65歳になると約6時間しかない。夜10時に寝た場合、まだ暗い4時にはもう起きることになる。早朝から散歩や体操、庭仕事などをする人もいるだろうが、朝の4時から6時にかけては、体温が最も低い時間帯。活動するには適しておらず、むしろ危険といっていいほどだ。年を取ったら、じつは早寝早起きではなく、やや遅寝遅起きを心がけるのがちょうどいい。