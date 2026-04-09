吉田カバン90周年の最終コレクション「TANKER COYOTE」発売 - シリアル入り限定モデル全5型

吉田カバンは、創業90周年記念プロジェクトのファイナルコレクションとして、「TANKER COYOTE」を2026年4月15日に発売する。伊勢丹新宿店メンズ館で開催される期間限定ストアをはじめ、国内外の厳選店舗およびオンラインストアで取り扱う。
【一覧で見る】第二弾となる「TANKER COYOTE」の全ラインナップ
今回登場する「TANKER COYOTE」は、100％植物由来のナイロン素材を採用した新生タンカーシリーズの限定カラー。落ち着きのある色味に、タンカーの持つ美しいナイロンの光沢が一体となった特別仕様となる。昨年登場した第1弾に続く第2弾で、全5型のバッグを展開する。
すべてのバッグにはシリアルナンバー入りタグを付属。TANKERシリーズでシリアルナンバーが刻まれるのは「TANKER COYOTE」が初となり、各アイテムが世界に一つだけの仕様となる。
内装には吉田カバンオリジナルの「トラベリングマップ」を採用し、周年モデルらしい遊び心を表現した。表地やパーツ、ブランドレーベルまでワントーンで統一しているのも特徴だ。
価格はTACTICAL PACKが14万3000円、RECON BAGが11万円、COMMUNICATOR BAGが9万9000円、TOOL BAGが7万4800円、BOWLING BAGが6万6000円。
また発売日の4月15日からは、伊勢丹新宿店 メンズ館1階ザ・ステージにて「TANKER LIMITED STORE」を期間限定で開催。定番3色40型に加え、「TANKER COYOTE」を含む全120アイテムが揃うフルラインナップの特別ストアとなる。会期は4月28日まで。
販売店舗は下記の通り。店舗での詳細な販売方法は、各PORTER STOREのInstagramアカウントで発信予定。
完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了となる。
- 「TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店メンズ館 1F ザ・ステージ」
- PORTER flagship store（表参道・東京・大阪）
- PORTER EXCHANGE（渋谷・大阪・京都）
- PORTER（銀座・新宿・神戸）
- PORTER STAND（仙台）
- POTR（札幌・名古屋）
- KURA CHIKA by PORTER（福岡）
- PORTER SEOUL（全店）
- KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）
- KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）
- PORTER BANGKOK
- Dover Street Market（LONDON・NEW YORK・LOS ANGELES）
- 三越伊勢丹オンラインストア
吉田カバンオフィシャルオンラインストア ※一部海外店舗では発売日が異なる ※三越伊勢丹オンラインストア、吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM4:00頃から発売
st company kiryu
Carnation
ARTWORK KUMAMOTO
※st company kiryu、Carnation、ARTWORK KUMAMOTOでは、4月18日より発売