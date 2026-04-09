吉田カバン90周年の最終コレクション「TANKER COYOTE」発売 - シリアル入り限定モデル全5型

吉田カバンは、創業90周年記念プロジェクトのファイナルコレクションとして、「TANKER COYOTE」を2026年4月15日に発売する。伊勢丹新宿店メンズ館で開催される期間限定ストアをはじめ、国内外の厳選店舗およびオンラインストアで取り扱う。

TACTICAL PACK

RECON BAG

COMMUNICATOR BAG

TOOL BAG

BOWLING BAG

【一覧で見る】第二弾となる「TANKER COYOTE」の全ラインナップ

今回登場する「TANKER COYOTE」は、100％植物由来のナイロン素材を採用した新生タンカーシリーズの限定カラー。落ち着きのある色味に、タンカーの持つ美しいナイロンの光沢が一体となった特別仕様となる。昨年登場した第1弾に続く第2弾で、全5型のバッグを展開する。

すべてのバッグにはシリアルナンバー入りタグを付属。TANKERシリーズでシリアルナンバーが刻まれるのは「TANKER COYOTE」が初となり、各アイテムが世界に一つだけの仕様となる。

内装には吉田カバンオリジナルの「トラベリングマップ」を採用し、周年モデルらしい遊び心を表現した。表地やパーツ、ブランドレーベルまでワントーンで統一しているのも特徴だ。

価格はTACTICAL PACKが14万3000円、RECON BAGが11万円、COMMUNICATOR BAGが9万9000円、TOOL BAGが7万4800円、BOWLING BAGが6万6000円。

また発売日の4月15日からは、伊勢丹新宿店 メンズ館1階ザ・ステージにて「TANKER LIMITED STORE」を期間限定で開催。定番3色40型に加え、「TANKER COYOTE」を含む全120アイテムが揃うフルラインナップの特別ストアとなる。会期は4月28日まで。

販売店舗は下記の通り。店舗での詳細な販売方法は、各PORTER STOREのInstagramアカウントで発信予定。

完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了となる。

「TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店メンズ館 1F ザ・ステージ」

PORTER flagship store（表参道・東京・大阪）

PORTER EXCHANGE（渋谷・大阪・京都）

PORTER（銀座・新宿・神戸）

PORTER STAND（仙台）

POTR（札幌・名古屋）

KURA CHIKA by PORTER（福岡）

PORTER SEOUL（全店）

KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）

KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）

PORTER BANGKOK

Dover Street Market（LONDON・NEW YORK・LOS ANGELES）

三越伊勢丹オンラインストア

吉田カバンオフィシャルオンラインストア ※一部海外店舗では発売日が異なる ※三越伊勢丹オンラインストア、吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM4:00頃から発売

st company kiryu

Carnation

ARTWORK KUMAMOTO

※st company kiryu、Carnation、ARTWORK KUMAMOTOでは、4月18日より発売