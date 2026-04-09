ルイ・ヴィトンの新作メンズウォレットはモノグラム・フラワー キャンバスでフレッシュな印象

ルイ・ヴィトンはこのほど、2026メンズ スプリング・コレクションから新作メンズウォレットとレザーグッズを発売した。自然とメゾンのクラフツマンシップを讃え、アイコニックなモチーフが花開くモノグラム・フラワー キャンバスで仕立てたアイテムとなっている。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

どんなアイテム?

洗練に高い実用性を兼ね備えた「ポルトフォイユ・スレンダー」。ゴールドカラーで刻印されたジョウロも加わり、庭を思わせる世界観が魅力のアイテムだ。8つのカードスロットと紙幣用コンパートメントを備えたスリムなデザインで、個性と機能美を両立した一品。

製品名：ポルトフォイユ・スレンダー

価格：9万200円

素材：モノグラム・フラワー キャンバス

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 2 cm



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カードケース「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」は、内装にブラウンのレザーを使用し、ゴールドカラーで刻印されたジョウロが美しく彩りを添える。3つのカードスロットと5つの内ポケットに加え、外側のフラットポケットが、エレガントな機能美を実現。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：7万5,900円

素材：モノグラム・フラワー キャンバス

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm



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洗練されたカードケース「ポルト カルト・ダブル」。タイムレスなモノグラムに繊細なフラワーモチーフが融合している。レザーを使用した内装には、ゴールドカラーで刻印されたジョウロがアクセントを添える。4つのカードスロットと中央のポケットを備えた、日常の必需品をスマートに収納できるアイテム。

製品名：カードケース ポルト カルト・ダブル

価格：6万6,000円

素材：モノグラム・フラワー キャンバス

サイズ：W 11 x H 7 x D 1.5 cm



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アイコニックなパターンにフローラルなひねりを加え、夏らしい雰囲気を演出するパスポートカバー「クーヴェルテュール・パスポール」。内装にはブラウンのレザーを使用し、ゴールドカラーでジョウロが刻印されている。4つのカードスロットとフラットポケットが実用性とエレガンスをもたらす、旅の必需品を収納するのにぴったりのアイテム。

製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール

価格：7万1,500円

素材：モノグラム・フラワー キャンバス

サイズ：W 10 x H 14 x D 2.5 cm



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