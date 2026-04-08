ティソ「ジェントルマン」38mmモデル登場、日常使いの一本がより使いやすいサイズに

ティソは、「ジェントルマン」コレクションの新作として、38mmケース径モデルを発表した。従来の40mmに加え、より幅広い手首に対応するサイズ展開とした。

「ジェントルマン」コレクションは、クラシックなデザインと日常使いに適した実用性を両立したモデルとして位置付けで、ビジネスシーンからカジュアルまで幅広く対応する汎用性が特徴。

38mmの新モデルはステンレススチール製ケースを採用し、バランスの取れたシルエットで、控えめながら存在感のある洗練されたフォルムに仕上げた。ドーム型サファイアクリスタルに反射防止コーティングを施し、視認性を確保している。3時位置には日付表示を配置した。

ダイヤルはシルバー、ブラック、ブルー、グリーンの4色を展開。サンレイ仕上げのテクスチャーにより、光の当たり方で表情が変化する仕様とした。インデックスと針にはスーパールミノバを施し、暗所での視認性にも配慮している。

ブレスレットは3連ステンレススチール製で、中央リンクにポリッシュ仕上げを施した。クイックリリース機構により、レザーやミラネーゼメッシュなどへの付け替えにも対応する。

ムーブメントには自動巻きの「パワーマティック80」を搭載。最大約80時間のパワーリザーブを備えており、週末に着用しなくても駆動を維持できる。

ケース径は38mm、防水性能は10気圧。価格は11万5,500円で展開する。

TISSOT Gentleman 38mm(ティソ ジェントルマン 38mm)