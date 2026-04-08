マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

ティソ「ジェントルマン」38mmモデル登場、日常使いの一本がより使いやすいサイズに

APR. 08, 2026 13:00
Text : 岩木華子
Share
Contents

ティソは、「ジェントルマン」コレクションの新作として、38mmケース径モデルを発表した。従来の40mmに加え、より幅広い手首に対応するサイズ展開とした。

「ジェントルマン」コレクションは、クラシックなデザインと日常使いに適した実用性を両立したモデルとして位置付けで、ビジネスシーンからカジュアルまで幅広く対応する汎用性が特徴。

38mmの新モデルはステンレススチール製ケースを採用し、バランスの取れたシルエットで、控えめながら存在感のある洗練されたフォルムに仕上げた。ドーム型サファイアクリスタルに反射防止コーティングを施し、視認性を確保している。3時位置には日付表示を配置した。

ダイヤルはシルバー、ブラック、ブルー、グリーンの4色を展開。サンレイ仕上げのテクスチャーにより、光の当たり方で表情が変化する仕様とした。インデックスと針にはスーパールミノバを施し、暗所での視認性にも配慮している。

ブレスレットは3連ステンレススチール製で、中央リンクにポリッシュ仕上げを施した。クイックリリース機構により、レザーやミラネーゼメッシュなどへの付け替えにも対応する。

ムーブメントには自動巻きの「パワーマティック80」を搭載。最大約80時間のパワーリザーブを備えており、週末に着用しなくても駆動を維持できる。

ケース径は38mm、防水性能は10気圧。価格は11万5,500円で展開する。

TISSOT Gentleman 38mm(ティソ ジェントルマン 38mm)

  • T165.807.11.031.00

    T165.807.11.031.00

  • T165.807.11.041.00

    T165.807.11.041.00

  • T165.807.11.051.00

    T165.807.11.051.00

  • T165.807.11.091.00

    T165.807.11.091.00

  • 品番：T165.807.11.031.00 / T165.807.11.041.00 / T165.807.11.051.00 / T165.807.11.091.00
  • 価格：11万5,500円
  • ケースサイズ：38mm
  • ケース素材：316Lステンレススチール
  • ブレスレット素材：ステンレススチール製
  • 風防：ドーム型サファイアガラス(反射防止コーティング)
  • 防水性能：10気圧(100m)
  • ムーブメント：自動巻き(パワーマティック80/C07.611)
  • パワーリザーブ：最大約80時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( SBIネオトレード証券 )
    「何が分からないか、分からない」から卒業！　SBIネオトレード証券で学ぶ、はじめての資産形成
    APR. 03, 2026
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking