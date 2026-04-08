30年培った彫金技術がダイヤルとムーブメントを彩る、クレドール「ゴールドフェザー」新作トゥールビヨン

セイコーウオッチは、クレドールから、彫金技術を施したトゥールビヨン搭載の薄型メカニカルウオッチを8月7日に発売する。価格は2,860万円、世界限定25本で展開する。

彫金とは、金属の表面を彫り、装飾を施す工藝技法のひとつ。クレドールでは、30年にわたりこの技術を培うと同時に、独自の形状の刃先をもつ彫刻刀を開発・使用することで、クレドールならではの美しさを実現している。なめらかで繊細な洋彫りとシャープな和彫りの輝きを併せ持つ独自の技術により、視点に左右されない美しい輝きを生み出す。

本モデルでは、この彫金技術をダイヤルとムーブメントの両面に施した。

ダイヤルは二層構造とし、羽毛のような模様を放射状に彫り込むことで、滑らかで絹のような質感と光の広がりを演出。インデックスには極細のローマ数字を採用し、分目盛には細かな円を刻む「魚々子」模様を施した。

ムーブメント側にもトゥールビヨンキャリッジを中心に放射状の直線を彫り込み、裏面からも彫金の意匠を確認できる構造とした。匠の閃きを表すかのような、まばゆい光の軌跡のように力強く伸びる直線を刻んでいるほか、「魚々子」模様や鏨(たがね)を使って付ける「六角荒らし」を施している。

ケースはプラチナ950製で、ケースと裏ぶたを一体化した構造により、トゥールビヨンを搭載しながら厚さ8.6mmの薄型設計を実現。カーブを持たせたケースとガラスにより装着性にも配慮した。

ムーブメントは手巻きの「キャリバー6850」を搭載。直径25.6mm、厚さ3.98mmのコンパクト設計ながら、約60時間のパワーリザーブを備えるケースサイズは38.6mm、防水性能は3気圧。ストラップにはクロコダイルレザーを採用した。

＜クレドール＞ゴールドフェザー トゥールビヨン 彫金 限定モデル