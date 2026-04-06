トヨタが米国生産のタンドラ、ハイランダーを発売 - 日米交渉を踏まえた新制度を活用、まずは東京で販売開始

トヨタ自動車は2月16日に施行された新制度を活用し、米国工場で生産したピックアップトラック「タンドラ」(Tundra)とSUV「ハイランダー」(Highlander)を日本国内に導入する。まずは、トヨタモビリティ東京を通じて4月2日に発売した。全国での発売は今夏以降を予定している。デザインなど、一部仕様は変更となる場合がある。

米国生産車の導入を通じて多様なニーズに対応、より良い日米関係に貢献

今回の新制度は、米国生産で米国の安全性に適合する車両について、日本国内で追加の試験を行わずに販売できる仕組みだ。トヨタは同制度を活用し、米国工場で生産した車両の日本導入を検討してきた。このほど、米国で人気のタンドラ、ハイランダーの2車種が同制度での認定を取得し、日本国内での販売を開始する。

あわせて導入の検討を進めているカムリについては、準備が整い次第、販売を開始する予定だ。この米国生産3車種の日本導入を通じて、幅広いユーザーの多様なニーズに応えると同時に、より良い日米関係に貢献していく。

タンドラ

頑丈なラダーフレーム構造を採用し、優れた耐久性、信頼性を実現したアメリカンカルチャーを代表するフルサイズピックアップトラック。







タンドラ「1794 Edition」--上・アティチュードブラックマイカ、中/下・内装色 : サドルタン

【車両概要】

・“アメリカンピックアップ"らしい存在感のあるエクステリア

・全長5,930mm×全幅2,030mm×全高1,980mmの圧倒的なスケール

・ワイド&ローなプロポーションが力強さを演出

・立体的で大型化したフロントグリルがダイナミックで存在感あるフロントフェイスを形成

・アルミ×高剛性素材(SMC)による軽量・高耐久の荷台 ・自動開閉可能なパワーテールゲートを装備

・スケール感と快適性を兼ね備えた室内空間

・水平基調のインストルメントパネルにより、視界の良さと操作性を向上

・迫力と機能性を両立した14インチマルチメディア・タッチスクリーンを採用 ・12.3インチTFTカラーメーターや本革シートを装備し、上質な室内空間を演出

・高耐久・高出力の圧倒的なパワートレーン

・3.4L V6ツインターボエンジンと10速オートマチックトランスミッションを搭載。低回転域から力強いトルクを発揮し、高出力と優れたレスポンスを実現

・TNGA-Fラダーフレームを採用し、優れた耐久性・悪路走破性に加え、高剛性化による優れた静粛性・操縦安定性を実現



生産拠点：TMMTX テキサス工場

月販基準台数[全国展開時]：80台／月

メーカー希望小売価格：1,200万円

ハイランダー

広い室内空間と優れた走破性により、都会からアウトドアまで幅広いシーンに対応する3列シートのミッドサイズSUV。ファミリー層から高い支持を得て、米国で2001年の初代モデル発売以来、累計約360万台以上。

ハイランダー ※画像は日本仕様とは異なる。オプションを含む場合がある

【車両概要】

・力強く存在感あるスタイル

・大径タイヤとワイドトレッドにより、安定感あるスタンスと力強い佇まいを表現

・大開口グリルとシャープなLEDヘッドランプが、堂々としたフロントフェイスを実現

・横方向にのびる立体的な造形のリヤコンビネーションランプとワイドバンパーにより、安定感のあるリヤビューを演出

・上質で開放的な室内空間

・3列シートを備えた7人乗りのゆとりある室内に、パノラマルーフ、JBLプレミアムサウンドシステム、カラーヘッドアップディスプレイ等の快適装備を採用

・水平基調のインストルメントパネルにより、広く開放的な空間を創出

・3列目シートをフロアにフラットに収納すると、約870L※3の大容量のラゲージスペースで、優れた積載性を実現

・高効率ハイブリッドとE-Fourがもたらす力強さと安定した走行性能

・高効率な2.5L直列4気筒エンジンと優れたモーター出力により、システム最高出力184kW※4の力強い動力性能を発揮

・全車E-Fourを搭載し、雨天・雪道・高速走行など多様な路面で安定した走りを実現

・エコ／ノーマル／スポーツのドライブモードセレクトにより走りをシーンに合わせて最適化するとともに、凹凸路等ではTRAILモードがタイヤの空転を抑えて走行を支援



※1 2000年から2007年まで、日本では「クルーガー」の車名で販売

※2 2001年から2025年までの米国での累計販売台数

※3 3列使用時のラゲージ容量は約330L

※4 参考値(ニュージーランドでの現地カタログ値。日本とは燃料等条件が異なる)



生産拠点：TMMI インディアナ工場

月販基準台数[全国展開時]：40台／月

メーカー希望小売価格：860万円



※デザイン等一部仕様を変更する場合がある

※写真は日本仕様とは異なる。オプションを含む場合がある