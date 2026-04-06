【EA7 エンポリオ アルマーニ】春の新作ランニングウェアが登場 - 最先端テクノロジーと機能美の融合

ジョルジオ アルマーニ ジャパンはこのほど、エンポリオ アルマーニのスポーツラインブランド「EA7 エンポリオ アルマーニ」から春の新作ランニングウェアを発売した。

courtesy of Giorgio Armani

最先端テクノロジーと機能美を融合し、卓越したパフォーマンスを追求

暖かい季節の到来に合わせ、「EA7 エンポリオ アルマーニ」に新しいランニングコレクションが登場した。新作は最先端テクノロジーと機能美を融合させ、卓越したパフォーマンスを追求したコレクションだ。

ブランド独自のテクニカルソリューションを随所に採用し、過酷な気候条件や高負荷な使用環境下においても、スタイル性と機能性の両立を実現している。

同コレクションを象徴する素材「VENTUS7」は、スポーツシーンにおける快適性とパフォーマンスを追求して開発されたテクノロジーだ。

肌に自然になじむ軽やかな着用感に加え、通気性、軽量性、快適性、そして優れた伸縮性を兼ね備えたリサイクルポリエステル素材を採用。トレーニング中のあらゆる動きにしなやかに対応し、高温下でも安定したパフォーマンスをサポートする。

courtesy of Giorgio Armani

さらに、ポケットやリフレクティブディテールを備えることで視認性と実用性を向上。テクニカルタンクトップ、サイクリングショーツ、軽量ベストなど、トレーニングからレースシーンまで対応するラインナップがそろう。

courtesy of Giorgio Armani

フットウェアコレクションには、ランニングのために新たに開発された「EA7 NITRO WAVE」が登場。クッショニング性、反発力、快適性をバランスよく備えた同モデルは、高強度トレーニングから長距離ランまで幅広いシーンに対応する。

ミッドソールには、新開発の窒素技術「EA7 ナイトロジェンテクノロジー」を搭載し、優れた軽量性と高い衝撃吸収性、さらに効率的なエネルギーリターンを実現する。