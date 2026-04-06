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【ルイ・ヴィトン】春のスタイルを引き立てる色彩豊かな新作メンズスニーカーが登場

APR. 06, 2026 16:30
Text : エボル
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ルイ・ヴィトンはこのほど、2026メンズ スプリング・コレクションより新作メンズスニーカーを発売した。フラワー・モチーフの刺繍で彩られたモノグラム・デニムの「LV ティルテッド スニーカー」や、アイコニックなモデルをセーリング用にアレンジし、控えめな色のグラデーションが特徴の「LV トレイナー スニーカー」などをラインナップしている。

  • PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

    PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

フラワー・モチーフの刺繍で彩られたモノグラム・デニムの「LV ティルテッド スニーカー」。スケートボードシューズから着想を得たこのモデルには、その名の通りやや傾斜したLV イニシャル シグネチャーがあしらわれ、スケートボードの動きを想起させる。

太いシューレースやヌメ革のトリミング、ダミエ・パターンがあしらわれたツートンカラーのラバーアウトソールがスタイルを引き立てる。

製品名：LV ティルテッド スニーカー
価格：26万6,200円
素材：モノグラム・デニム

  • PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

    PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

今シーズンのキーモチーフである、カラフルなギンガムをプリントしたミックス素材で仕上げた「LV ティルテッド スニーカー」。

ヴィンテージのスニーカーとスケートボードシューズから着想を得たこのモデルには、名前の由来であるやや傾斜したLV イニシャルがシュータンとアウトソールにあしらわれ、スケートボードでの動きを表現している。ツートーンカラーのアウトソールに施されたダミエ・パターンをはじめとする、特徴的なディテールも魅力だ。

製品名：LV ティルテッド スニーカー
価格：19万300円
素材：ミックス素材

  • PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

    PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

2026春コレクションならではのフローラル・モチーフが刺繍であしらわれた、しなやかなグレインレザーの「LV トレイナー スニーカー」。

バスケットボールから着想を得たこのモデルのアウトソールには、3つのモノグラム・フラワーが新鮮なパステルカラーで彩られ、上品な印象を演出する。サイドには手書き風の「Louis Vuitton」シグネチャーの刺繍をプラス。

製品名：LV トレイナー スニーカー
価格：23万7,600円
素材：グレインカーフレザー

  • PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

    PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

アイコニックなモデルをセーリング用にアレンジした「LV トレイナー スニーカー」。

テクニカル素材を組み合わせた耐水性のあるアッパーと、グリップ性を高めるために特別開発されたラバーアウトソールを備えている。アッパーは素材によって染料の吸収度が異なることで生まれる、控えめな色のグラデーションが特徴だ。

製品名：LV トレイナー スニーカー
価格：21万8,900円
素材：ミックス素材

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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