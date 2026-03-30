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【数量限定】「ザ・グレンリベット スモールバッチ コレクション」から待望の新作

MAR. 30, 2026 16:39
Text : PREMIUM編集部
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初回早期完売となった人気シリーズ「ザ・グレンリベット スモールバッチ コレクション」の第2弾が4月13日、数量限定で発売される。ザ・グレンリベットの風味とアロマを再構築した逸品で、購入できるのは17年・19年・20年の3商品。

200年以上にわたり、スコットランド・スペイサイドを代表するシングルモルトウイスキーとして世界中で愛され続ける「ザ・グレンリベット」。フルーティーでフローラル、そしてエレガントでなめらかな"スペイサイドハウススタイル本来の味わい"を追求し、風味とアロマを再構築したのが「ザ・グレンリベット スモールバッチ コレクション」だ。

蒸溜所のエキスパートチームが数多くの熟成樽の中から上質なものだけを厳選。カスクフィニッシュを行わず、原酒本来の味わいを追求し、より高みへと昇華させた。年間生産量が極めて少ない、非常に貴重なコレクションとなっている。

今回発売となる第二弾は、自然の花蜜のような優しい甘みが特徴の17年(参考小売価格：27,500円)、贅沢なチョコレートのニュアンスが際立つ19年(参考小売価格：39,600円)、果樹園のようなフルーティーさが印象的な20年(参考小売価格：53,900円)をラインナップしている。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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