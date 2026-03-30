"ハイボール1杯無料"特典も、渋谷で「ワイルドターキー バーボン 101」体験型イベント

CAMPARI JAPANは、プレミアムバーボンウイスキー「ワイルドターキー バーボン 101」を2026年3月31日より全国で発売する。これを記念し、4月10日から12日までの3日間、渋谷で体験型イベントを開催する。

会場となるのは、SHIBUYA CAST.SPACE＆GARDEN。バーボン、音楽、フード、ヴィンテージといった“アメリカンクラシック”をテーマにした空間が出現する。

バーボン×ヴィンテージで“渋谷がアメリカ化”する3日間

イベント「WILD TURKEY AMERICAN CLASSIC MARKET」は、同ブランドの世界観を体験できる期間限定企画。会場は屋外と屋内の2エリアで構成される。

屋外の「GARDEN」エリアは入場無料のフリースペース。ハイボールの提供に加え、ホットドッグなどのフード、DJパフォーマンス、ヴィンテージ雑貨やレコード販売などが並ぶ。

SNS投稿でハイボール1杯が無料になる企画も用意されており、気軽に参加できる点も特徴だ。

日本最大級ヴィンテージ市場とコラボした屋内エリア

屋内の「SPACE」エリアでは、ヴィンテージ総合プラットフォームVCM (Vintage Collection Mall)とコラボレーションを実施。

人気ショップが集結し、厳選された一点物のヴィンテージアイテムが並ぶ。

会場ではバーボンを片手にショッピングを楽しめるほか、購入者にはハイボールの無料券も配布される。

「ワイルドターキー101」本格上陸 “濃さ”が特徴の一本

今回発売される「ワイルドターキー バーボン 101」は、同ブランドのフラッグシップモデル。最大の特徴は、アルコール度数50.5%(101プルーフ)による“濃厚で力強い味わい”にある。

さらに、新樽の内面を強く焦がして6～8年熟成することで、キャラメル・バニラ・オークのような芳醇な風味を最大限引き出した。ライ麦率が高くスパイシーな個性も特徴の一つだ。

イベント概要