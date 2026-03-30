地球が笑顔になる日。

その気になれば世界の人を元気づけられる、という話。

私は元気だ！ゴハンもおいしかったし、

天気はいいし、仕事も順調でいうことなし。

でも、たまに考えずにいられない、

いま困っている人のことを。

そんなことを考えて、考えて、考えて、

いてもたってもいられなくなって動く人がいるんだと思う。

ある人はクラウンの化粧をして闘病中の子どもたちを訪ねる。

またある人は海外の戦地へ行き子どもの学習支援をする。

平和のために、誰かの幸せのために、じっとしていられない。

そんな人たちの活躍を紹介する今号のyoff。

この号を読んで、自分もアクションを

起こしてみようと思ってもらえるとうれしいです。

真っ赤な大きな鼻、目や口のまわりを白く塗りたくって、赤毛や金髪もいる。

サーカスでお馴染みのピエロは、実はクラウンという。

ジャグリングをしたり、足長で歩いたり、

ひょうきんでいたずらっ子で、いつも周囲に笑いを振りまいている。

そんなクラウンのなかで、世界的に有名なのがクラウンKこと大棟耕介さん。

日本国内はもちろん、戦火のウクライナへも笑いを届けに行く。

そんな大棟さんを追ってみたら、笑顔の地球が見えてきた。

「クラウン」をご存知ですか。赤い鼻にカラフルな衣装を着た、いわゆる道化師のこと。日本ではピエロと呼ばれることが多いけど、ピエロはクラウンの中にある様々な役柄のひとつだという。

サーカスや遊園地、イベントなどで、ひょうきんな仕草やとぼけた芸で笑いを誘う、そんなクラウンの本場はヨーロッパやアメリカ。しかし実はクラウンの世界的な第一人者が日本にいる。それが「クラウンK」こと大棟耕介さん。国際的な視点でクラウンの質の向上に取り組むワールドワイドな組織WCA（ワールド・クラウン・アソシエーション）のコンペティションで金メダルやレガシー・オブ・ラフターを受賞するなど、世界トップクラスのクラウン。

大棟さんの活動はサーカス公演やイベントにとどまらず、病院で闘病中の子どもたちを元気づける「ホスピタル・クラウン」をはじめ東北や能登半島の被災地、さらにはロシアに侵攻されているウクライナへも出向き笑いを届けている。ひょうきんな見た目とは裏腹に、その行動はバイタリティにあふれ、いつも日本を、世界を飛び回っている。

道化と聞くと、どこか哀愁を帯びた、なんだかもの哀しい存在をイメージするかも知れない。しかし「クラウンK」はちがう。世界中にアンテナを張り巡らせて、辛い思いをしている子どもがいると飛んでいき、ジャグリングをし、バルーンを膨らませ、机や椅子を頭に乗せて（なんでも頭に乗せるのはクラウンKの得意技だ）、子どもよりもっともっと子どもじみた言葉をばらまいて笑顔をつくる。

そんな「クラウンK」の活躍が、世界の、なかでも子どものことを考えるきっかけになれば嬉しい。

大棟 耕介（おおむねこうすけ）

有限会社プレジャー企画 代表取締役

NPO法人日本ホスピタル・クラウン協会 理事⾧

愛知教育大学 非常勤講師 / 世界道化師協会 事務局⾧

2005年 「愛・地球博」のメインパレードを企画、制作。

他にもスタッフ教育、海外 パフォーマー招聘、自身もレギュラー出演。

パッチ・アダムス氏とともにロシアの病院慰問ツアーを、開始。

2008年 WCA／ワールド・クラウン・アソシエーション（フロリダ開催）、

コンペティションにてグループ部門金メダル。

2023年 WCA/ワールド・クラウン・アソシエーション（フロリダ開催）、

コンペティションにて、レガシー・オブ・ラフター受賞。