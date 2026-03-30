ダメな自分を変えたくて、気がつけば世界一のクラウンへ。

人よりつまらない自分をなんとかするために、

クラウンの世界に飛び込んだ大棟さん。

結局それは天職だったのかも知れない。

世界トップクラスのクラウンである大棟耕介さん。最初はクラウンになるなんて思ってもいなかったという。「僕は大学をでて鉄道会社に就職しました。最初は駅員をしたのですが、その駅の利用者が1日6000人でした。じゃ、利用者全員の顔を覚えてやろうと思い立ち、ひとりひとりに “おはようございます” と挨拶をすることにしたんです。1日6000回の挨拶を続ける。すると “気持ちがいい” “通勤の気分が変わった” と評判になり、新聞に載りました。僕はただゲーム感覚でやっていたんですけどね。そんな遊び心はずっとありましたね」。

その後、鉄道会社を辞めてクラウンになる。「大学ではまわりに関西人が多くいました。関西人って衝撃的に面白い。それに対して、自分はつまらないんですよ、それはもう悲しいほどに。カラオケも歌えない、気の利いた宴会芸もできない。そんなダメな自分を変えたい、明るい人間になりたいと思っていたら “クラウン” というものが目に入ってきた。でも、これが一番向いてないと思いました」。クラウンの芸が恥ずかしいと思っていた大棟さんは、でも苦手なことに取り組むこともありかと、クラウンの勉強を始める。

「僕は、自分でいうのもなんですが運動神経がいいんですよ。だからジャグリングやアクロバットは早く身につく。でも肝心のクラウンらしい芸はなかなか難しかったですね」。でも、こつこつ頑張って、やがて世界一のクラウンになる。

「クラウンはショーの最初から最後までを責任もって演出する。だから尊敬され、基本的にはサーカスの中でギャランティが一番高い。また、ヨーロッパとアメリカではクラウンのとらえかたが少し違います。ヨーロッパはアーティストですが、アメリカはエンターテイナー。そのアメリカで行われるWCAで金と銀のメダルをいただき、さらに殿堂入りもしました」。

いまでは名古屋にスタジオを、東京にオフィスをかまえて活動。「クラウンファミリー・プレジャーB」という日本最大のクラウンチームを率いてテーマパークやイベント会場、学校などでの公演や小さなテントサーカスも行っている。さらにクラウンやジャグリングなどの講座も主催、2004年からは世界からクラウンが集う「WORLD CLOWN FESTIVAL of JAPAN」を開催。またTV取材も多く著書も多数。クラウンで培ったコミュニケーション能力をビジネスに活かすための企業向けの研修も実施している。

多彩な芸で子どもたちの人気を集めるクラウン、その可能性を大棟さんが大きく広げている。

ベッドでしょんぼりしている子どもたちを笑いで元気づけるクラウンへ。

病院で闘病生活をおくっている

子どもたちのもとを訪ねて

笑顔をプレゼントして歩くクラウンがいる。

クラウンが病院へ行き、入院中の子どもたちを元気づける活動、ホスピタル・クラウン。ロビン・ウィリアムズ主演の映画「パッチ・アダムス」の主人公がホスピタル・クラウンだった。そして大棟さんもホスピタル・クラウンの活動を行っている。

「2003年にWCAのコンベンションでアメリカへ行ったときアクティビティに病院訪問があったので参加しました。すると、病室ではジャグリングをするスペースはないし、ラテックスアレルギーの子がいるので風船は使えないと言われるなど、僕はどんなパフォーマンスもできなかった。病気の人たちを元気づけに来たのに何もできないことがショックで、ホスピタル・クラウンの勉強を始めました」。大棟さんはウィスコンシン州大学のサマーキャンププログラムにあったクラウンキャンプに参加する。ホームパーティにクラウンを呼ぶなどクラウン文化が根づいているアメリカ、ホスピタル・クラウンについてもしっかり学習できた。

帰国後、2004年からホスピタル・クラウンの活動を開始し、2006年にはNPO化した。「ホスピタル・クラウンに必要なのは時間と資金、当然スキルが大事。芸が下手だったら子どもたちがかわいそうですからね。さらに病院ならではの知識もいりますし、クラウン自身が病気になった時の代わりの人員も必要。それらが揃って初めて、病院から信頼される。つまりマネジメント力のある組織でないと活動できません。そういった点から、日本ではウチでしかできないと自負しています」。

ホスピタル・クラウンの活動はラブ＆ピースの精神だけではやりきれないと大棟さんはいう。「僕たちはプロフェッショナルなクラウンとして、ガチでやっています。名古屋のひとつの病院から始まり、いまでは全国96の病院で150名ほどの仲間と一緒に活動しています」。

病室にいる子どもには1対1でパフォーマンスをする。そのとき大切なのは、その子の興味を探りだし、引きだすこと。「いわゆるアンテナ能力が必要です。そしてこちらも子どもになって、友だち関係をつくる。すると相手の子も子どもらしさを取り戻すんです。次に僕たちが行くのを心待ちにしてくれるから、もうやめられませんよ。でもビジネスとしては厳しい。クラウンたちにはギャラを払い、やればやるほど赤字。『ぼちぼち コツコツ 淡々と』というのが僕のキャッチコピーなんですが、そうやって続けています」。

一年中、時間ができれば病院訪問をしているなかで、正月はちょっと特別だという。「お正月って、ほとんどの入院患者が家に帰っているんです。先生や看護師さんも休んでいる人が多い。元旦の病院はし〜んとしていて、最高に寂しい。だからこそパフォーマンスをするんです。元旦なのに、ウケを狙ってサンタクロースの格好をして。大きな声でメリークリスマス！って。子どもはびっくりしますよ。そして笑顔になります。紅白歌合戦もおせち料理も、もうどうでもいいですよ。子どもたちが病気を忘れて楽しんでくれるんですから」。

子どもたちのために、クラウンは年中無休なようだ。

東北へ、能登へ、ウクライナへ。クラウンは日本を、世界を、飛び回る。

被災地や戦地に必要なのは元気、

元気を連れて来てくれるのは笑い。

そしてその笑いは、大棟クラウンが連れて来る。

クラウンは行動する。東日本大震災があったときには福島や宮城の被災地へ。能登半島地震があったときは石川県へ。赤い鼻と派手な衣装で駆けつける。「福島や宮城はもう何度も行っています。子どもたちもいつも楽しみにしてくれていました。能登にも去年4度以上は行っていますよ。ただ子どもが少なく、おじいちゃんやおばあちゃんが多いのが予想外でした。でも、みなさん喜んでくれています」。

大棟さんは日本国内だけでなく海外へも向かう。「自分が勉強するためやコンペに出場するために、ヨーロッパやアメリカにはよく行きます。海外を巡って気になるアーティストがいれば日本に招聘することもあります。映画になったパッチ・アダムスと一緒にロシアへも行きました。ホスピタル・クラウンの第一人者と同行させてもらい、そのときはすごく勉強になりました」。

そしてウクライナへ。「2008年から2013年にかけて6回ほどウクライナへ行きました。そして2014年、ロシアによるウクライナ侵攻が始まるまでロシア、ベラルーシ、ウクライナの3つの国を訪ねています」。訪ねる先はもちろん、小児病棟。「当時、病院でパフォーマンスをしているのは僕しかいませんでした。そのとき、それぞれの国の子どもたちが笑顔になったところを写真に撮って展覧会をしました。子どもの笑顔に国境はない。2013年までは3つの国の小児病棟でもこんな笑顔があったんだよ、って」。

それからロシアのウクライナ侵攻は激しさを増す。「ウクライナには知り合いもいて、気になっていました。そこでポーランドに飛び、ウクライナから避難している人たちにパフォーマンスをしました。一昨年の7月には直接ウクライナへ行き、去年の9月にも行っています。向こうの小児病棟でも、子どもたちが少しでも元気になってほしいという気持ちは変わりません。戦争のことはよくわかりませんが、国や人種の関係なく、困っていたり悲しんでいる人たち、子どもたちを笑顔にするのも僕たちクラウンの仕事なんです」。

ウクライナ、パレスチナ、中央アフリカ、コンゴ、リビアなど、いまも世界のどこかで戦いがおきている。そのすべてに出向いて行くのは無理としても、これからも世界中に笑顔を届けに行きますか？「いや、実際はあまり行きたくないんです。ギャラがでるわけでもないし、飛行機代もかかりますから。僕は社長なので稼がないといけない。だからなるべく、ちゃんとお金になる仕事をしたいんです」。その言葉が大棟さん流の照れ隠し、あるいはクラウンKのジョークであることは一目瞭然。大棟耕介＝クラウンKは全国へ、そして世界へ、これからも笑顔を届け続ける。