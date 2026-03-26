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改良のタイミングで振り返るホンダ「ZR-V」の複雑すぎる歴史

MAR. 26, 2026 16:30
Text : 諸星陽一
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ホンダがSUV「ZR-V」の改良モデルを発売する。このクルマ、日本では2022年11月に発表となったので「割と新しいクルマ」と思われがちだが、実は、けっこう複雑でそれなりに長い経歴を持つモデルなのだ。歴史を振り返ってみよう。

  • ホンダ「ZR-V」改良モデル

    こちらは2026年3月27日に発売となる「ZR-V」の改良モデル

「ZR-V」改良モデルの写真ギャラリーはこちら

ZR-VとHR-Vの関係とは?

現行型ZR-Vは2022年11月に発表となった。ラインアップは2Lのガソリンエンジンを積むe:HEV車と1.5LのICE車だ。2023年にはe:HEV車に特別仕様車「ブラックスタイル」を設定した。

  • ホンダ「ZR-V」

    2022年11月に発表となった現行型「ZR-V」

2025年5月には一部改良し、「シビックRS」や「フリード」で適用が始まっている新外装塗料を採用。クリア材を従来のアクリルメラミン素材からより機能が向上した素材に変更し、ボディの艶感の増加と従来比1.5倍以上の耐久性を実現した。

この現行型ZR-Vは、もともとは北米で売られていた「HR-V」というモデルの日本版に当たる。そして実は、HR-Vの初代モデルには国内仕様も存在していた。

初代HR-Vは1998年に発表となったクロスオーバーSUVで、5ドアモデルだけでなく3ドアモデルも存在していた。このクルマは国内で販売しただけでなく、欧州への輸出も行った。初代は2005年(3ドアは2002年)で在庫分を除き国内販売を終了している。

  • ホンダの初代「HR-V」

    初代「HR-V」

2代目HR-Vは2014年にニューヨークモーターショーで発表した。このクルマはヴェゼルの北米仕様。つまり、国内ではヴェゼルとして販売しているモデルだ。日本仕様のヴェゼルは2013年発表なので、ヴェゼルをHR-Vとして北米などで販売した、というほうがわかりやすいだろう。

  • ホンダの初代「ヴェゼル」

    2013年に発表となった日本仕様の「ヴェゼル」。このクルマを「HR-V」として北米などで販売していた

ホンダは2021年に日本向けヴェゼルのフルモデルチェンジを実施。2022年にはブラジルで、3代目ヴェゼルを「HR-V」として発表した。一方、北米では2022年までヴェゼルベースのHR-Vを販売。2022年に「シビック」をベースとする現行型HR-Vが登場している。

その北米の現行型HR-Vが、ZR-Vという名前となって日本に戻ってきたのが現行型ZR-Vというわけだ。今回の改良で現行型ZR-Vでは、ICE車が廃止となり、パワートレインはハイブリッド1本となる。

諸星陽一

モロホシヨウイチ

自動車雑誌の編集者を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストに。20代後半からは富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。現在は自動車雑誌やインターネット媒体に執筆を中心に活動。つねにユーザーの立場での評論を心がけるとともに、根っからの機械いじり好きをいかしセルフメンテナンスの記事も得意とする。また早くから福祉士車両の取材を手がけ、数少ない専門家としても知られる。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。BOSCH認定CDRアナリスト有資格者。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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